Зазначимо, відповідні акції пройдуть з 1 по 4 та з 10 по 11 червня. Власне, від минулого року 4 червня – це також День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, – інформує 24 Канал.

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Зло має бути покаране

Варто сказати, що від початку повномасштабного вторгнення ворог депортував, за різними оцінками, близько 300 тисяч дітей до своєї держави. Ба більше, у Кремлі це не приховують та навіть заявлять про вивезення 700 тисяч неповнолітніх.

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН "Про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього" те, що зробила Росія, є актом геноциду. Тому й важливо про це говорити світовій спільності, аби вона засудила злочини ворожої держави.

Учасники акцій планують провести мітинги з елементами перформансу у відомих локаціях своїх міст та закликати громадян всіх країн підписати петицію Save Ukrainian Children. Кампанію своїми новими тематичними творами підтримає видатний український митець Андрій Єрмоленко,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що також активісти будуть закликати підписати петицію про видворення Росії з Радбезу Організації Об'єднаних Націй "#unrussiaUN Геть росію з ООН!". Власне, очевидно, що державі-терористці не місце в цій міжнародній структурі.

У який містах буде акція

Австралія, Сідней, 3.06 (14:00, ратуша Сіднея);

Австралія, Канберра, 10.06 (10:00, Canberra Avenue, посольство Росії);

Бельгія, Брюссель, 2.06 (15.00, біля Офісу ООН);

Кіпр, Пафос, 4.06 (18:00);

Кіпр, Ларнака, 4.06 (17:00);

Кіпр, Лімасол, 3.06;

Чехія, Брно, 4.06 (11:30, Malinovského náměstí);

Франція, Діжон, 3.06 (15:00, площа Дарсі);

Франція, Нант, 3.06;

Франція, Париж, 3.06 (16:00, Place de la Republique);

Франція, Гренобль, 3.06 (15:00, Place Félix Poulat);

Франція, Валанс, 3.06;

Грузія, Батумі, 1.06 (18:30, площа Європи);

Німеччина, Берлін;

Німеччина, Дортмунд, 03.06 (13:00, Platz der Deutschen Einheit);

Німеччина, Гайдельберг, 1.06 (15:30, Бісмаркпалац);

Німеччина, Гамбург, 1.06;

Німеччина, Мангейм, 1.06 (17:00, Марктплац);

Угорщина, Будапешт;

Італія, Козенца;

Італія, Мілан, 1.06 (Кафедральний собор);

Італія, Турин, 4.06 (16:00, Piazza Castello);

Латвія, Рига, 3.06 (15:00 посольство Росії);

Литва, Вільнюс, 5.06 (18:30, Соборна площа);

Мальта, Валлетта, 3.06 або 4.06 (17:00, посольство Росії);

Молдова, Кишинів, 1.06 (17:00, посольство Росії);

Норвегія, Осло, 1.06 (17:00, площа Стротингет, будівля парламенту);

Польща, Краків, 4.06 (12:00, Pomnik Adama Mickiewicza);

Польща, Люблін, 1.06;

Португалія, Лісабон, 3.06 (17:30, Placa Dom Pedro IV);

Словаччина, Братислава;

Словенія, Любляна, 1.06 (18:00, Парламент);

Іспанія, Барселона, 2.06 (17:00, C/Bejar, 38);

Іспанія, Малага, 04.06 (17:00, Plaza de la Constitución);

Швеція, Гетеборг, 03.06;

Швеція, Лінчепінг, 27.05 (Ukrainska Föreningen Östergötland);

Швеція, Стокгольм, 4.06 (12:00, Sergels Torg);

Швейцарія, Базель, 2.06 (18:30, Марктплац);

Швейцарія, Женева, 1.06 (11:00, Place des Nations);

Туреччина, Стамбул, 1.06 (15:00, Одакуле);

Велика Британія, Данді, 1.06;

Велика Британія, Лондон, 3.06 (16:00, Downing Street, 10);

США, Флорида, Вест Палм Біч, 3.06;

США, Массачусетс, Бостон, 11.06 (19:00, Public Garden);

США, Пенсільванія, Філадельфія, 1.06;

США, Техас, Остін, 10.06 (11:00, Капітолій штату Техас).

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Згадаємо до цієї теми, що міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Звинувачують їх якраз-таки у викрадення українських дітей.