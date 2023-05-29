Зазначимо, відповідні акції пройдуть з 1 по 4 та з 10 по 11 червня. Власне, від минулого року 4 червня – це також День пам'яті дітей, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, – інформує 24 Канал.

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Зло має бути покаране

Варто сказати, що від початку повномасштабного вторгнення ворог депортував, за різними оцінками, близько 300 тисяч дітей до своєї держави. Ба більше, у Кремлі це не приховують та навіть заявлять про вивезення 700 тисяч неповнолітніх.

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН "Про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього" те, що зробила Росія, є актом геноциду. Тому й важливо про це говорити світовій спільності, аби вона засудила злочини ворожої держави.

Учасники акцій планують провести мітинги з елементами перформансу у відомих локаціях своїх міст та закликати громадян всіх країн підписати петицію Save Ukrainian Children. Кампанію своїми новими тематичними творами підтримає видатний український митець Андрій Єрмоленко,
– йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що також активісти будуть закликати підписати петицію про видворення Росії з Радбезу Організації Об'єднаних Націй "#unrussiaUN Геть росію з ООН!". Власне, очевидно, що державі-терористці не місце в цій міжнародній структурі.

У який містах буде акція

  • Австралія, Сідней, 3.06 (14:00, ратуша Сіднея);
  • Австралія, Канберра, 10.06 (10:00, Canberra Avenue, посольство Росії);
  • Бельгія, Брюссель, 2.06 (15.00, біля Офісу ООН);
  • Кіпр, Пафос, 4.06 (18:00);
  • Кіпр, Ларнака, 4.06 (17:00);
  • Кіпр, Лімасол, 3.06;
  • Чехія, Брно, 4.06 (11:30, Malinovského náměstí);
  • Франція, Діжон, 3.06 (15:00, площа Дарсі);
  • Франція, Нант, 3.06;
  • Франція, Париж, 3.06 (16:00, Place de la Republique);
  • Франція, Гренобль, 3.06 (15:00, Place Félix Poulat);
  • Франція, Валанс, 3.06;
  • Грузія, Батумі, 1.06 (18:30, площа Європи);
  • Німеччина, Берлін;
  • Німеччина, Дортмунд, 03.06 (13:00, Platz der Deutschen Einheit);
  • Німеччина, Гайдельберг, 1.06 (15:30, Бісмаркпалац);
  • Німеччина, Гамбург, 1.06;
  • Німеччина, Мангейм, 1.06 (17:00, Марктплац);
  • Угорщина, Будапешт;
  • Італія, Козенца;
  • Італія, Мілан, 1.06 (Кафедральний собор);
  • Італія, Турин, 4.06 (16:00, Piazza Castello);
  • Латвія, Рига, 3.06 (15:00 посольство Росії);
  • Литва, Вільнюс, 5.06 (18:30, Соборна площа);
  • Мальта, Валлетта, 3.06 або 4.06 (17:00, посольство Росії);
  • Молдова, Кишинів, 1.06 (17:00, посольство Росії);
  • Норвегія, Осло, 1.06 (17:00, площа Стротингет, будівля парламенту);
  • Польща, Краків, 4.06 (12:00, Pomnik Adama Mickiewicza);
  • Польща, Люблін, 1.06;
  • Португалія, Лісабон, 3.06 (17:30, Placa Dom Pedro IV);
  • Словаччина, Братислава;
  • Словенія, Любляна, 1.06 (18:00, Парламент);
  • Іспанія, Барселона, 2.06 (17:00, C/Bejar, 38);
  • Іспанія, Малага, 04.06 (17:00, Plaza de la Constitución);
  • Швеція, Гетеборг, 03.06;
  • Швеція, Лінчепінг, 27.05 (Ukrainska Föreningen Östergötland);
  • Швеція, Стокгольм, 4.06 (12:00, Sergels Torg);
  • Швейцарія, Базель, 2.06 (18:30, Марктплац);
  • Швейцарія, Женева, 1.06 (11:00, Place des Nations);
  • Туреччина, Стамбул, 1.06 (15:00, Одакуле);
  • Велика Британія, Данді, 1.06;
  • Велика Британія, Лондон, 3.06 (16:00, Downing Street, 10);
  • США, Флорида, Вест Палм Біч, 3.06;
  • США, Массачусетс, Бостон, 11.06 (19:00, Public Garden);
  • США, Пенсільванія, Філадельфія, 1.06;
  • США, Техас, Остін, 10.06 (11:00, Капітолій штату Техас).

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Згадаємо до цієї теми, що міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Звинувачують їх якраз-таки у викрадення українських дітей.