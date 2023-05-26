Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, в окупантів немає нічого святого.

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Росіяни хочуть прикрити тил Криму дітьми

Рефат Чубаров обурився, що ніяка адекватна людина не додумається до того, щоб на фактично прифронтову та небезпечну для всіх територію запрошувати дітей.

"Не хотілося б вірити в такі версії, але коли мовиться про путінську Росію, треба просто готуватися до будь-яких брутальних та цинічних дій", – наголосив він.

Поплічники Владіміра Путіна, які оселилися в Криму, наразі нарікають на те, що цьогорічний туристичний сезон провальний: люди скасовують бронювання та відмовляються приїжджати на відпочинок, бо бояться. Владімір Путін же натомість хоче присилати на півострів найбільш незахищених – дітей.

Цими дітьми можуть пожертвувати задля того, щоб зупинити просування ЗСУ,

– переконаний Чубаров.

Найстрашніше те, що Росія прикривається не лише своїми дітьми, оскільки у складі груп можуть бути громадяни Білорусі та інших країн.

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