Про це 24 Каналу розповів правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Він зазначив, що за повідомленням так званої окупаційної влади, деякі БпЛА були збиті, а деякі перехоплені за допомогою засобів РЕБ.

Читайте також У ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту

Залучають до навчань навіть дітей

Також він додав, що мешканці Джанкою також чули дуже потужні вибухи.

На Кримському мості також лунали вибухи, а також щось горіло і було задимлення. Але поки що повної інформації, що там відбулося, немає,

– наголосив правозахисник.

Окупаційна ж влада Криму говорить про те, що на Кримському мості проходять навчання.

Ескендер Барієв розповів про потужну "бавовну" в Криму: дивіться відео

Але військові навчання в Криму проводять багато де. Також на великому полігоні в Перевальному. Туди звозять зокрема дітей зі шкіл та студентів, і теж залучають їх до навчань.

Так звана окупаційна влада Криму продовжує весняний призов в армію, а також приховану мобілізацію.

"Вони почали скуповувати мобіків. "Голова" одного з них коштує 25 – 30 тисяч рублів. У такий спосіб представники сил оборони Росії "продають" цих мобіків, як рабів, для ПВК", – зауважив Ескендер Барієв.

Яка ситуація в тимчасово окупованому Криму