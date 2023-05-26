Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, у окупантов нет ничего святого.

Смотрите также Атака БпЛА по Крыму: член Меджлиса рассказал, где раздавался громкий "хлопок"

Россияне хотят прикрыть тыл Крыма детьми

Рефат Чубаров возмутился, что никакой адекватный человек не додумается до того, чтобы на фактически прифронтовую и опасную для всех территорию приглашать детей.

"Не хотелось бы верить в такие версии, но когда говорится о путинской России, нужно просто готовиться к любым грубым и циничным действиям", – подчеркнул он.

Поселившиеся в Крыму приспешники Владимира Путина сетуют на то, что нынешний туристический сезон провальный: люди отменяют бронирование и отказываются приезжать на отдых, потому что боятся. Владимир Путин же хочет присылать на полуостров самых незащищенных – детей.

Этими детьми могут пожертвовать для того, чтобы остановить продвижение ВСУ,

– убежден Чубаров.

Самое страшное, что Россия прикрывается не только своими детьми, поскольку в составе групп могут быть граждане Беларуси и других стран.

Рефат Чубаров рассказал, зачем Кремль спекулирует детьми в Крыму: смотрите видео

Крым готовится к контрнаступлению: последние новости