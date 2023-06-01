Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что российские ракеты "Искандер" очень опасны.
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Опасность ракет "Искандер"
Юрий Игнат объяснил, что ракеты из оперативно-тактического комплекса имеют массу около 500 килограммов и дальность около 600 километров. Россияне используют два вида "Искандеров": "Искандер-М", которая летит по баллистической траектории, "Искандер-К" – летит так, как крылатая ракета "Калибр", огибая рельеф местности.
Считанные минуты, чтобы спастись. Что та, что та ракета довольно быстро долетает. Понятно, что баллистика быстрее, потому что с момента пуска ракет замечены эти средства. Небольшое время до подлета. Воздушная тревога была, ракеты сбили, но, к сожалению, видим обломки,
– сказал он.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ в очередной раз подчеркнул, что обломки ракет также забирают жизни украинцев и разрушают здания. Он еще раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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Россия ночью ударила по Киеву: главное
- Российские оккупанты в ночь на 1 июня ударили ракетами по столице. В общей сложности захватчики выпустили по Киеву 10 ракет, все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона.
- В День защиты детей обломки российской ракеты попали в детскую поликлинику и соседние дома. Больше всего пострадавших в Деснянском и Днепровском районах Киева.
- В частности, в Деснянском районе погибли 3 человека и еще 10 были ранены. Среди жертв – один ребенок, который родился в 2012 году.
- Житель Деснянского района столицы в результате обстрела потерял жену. Он рассказал, что его семья и другие жители дома отправились в укрытие, которое оказалось закрытым. Представители власти уже отреагировали на эту информацию.