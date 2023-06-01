Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что российские ракеты "Искандер" очень опасны.

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Опасность ракет "Искандер"

Юрий Игнат объяснил, что ракеты из оперативно-тактического комплекса имеют массу около 500 килограммов и дальность около 600 километров. Россияне используют два вида "Искандеров": "Искандер-М", которая летит по баллистической траектории, "Искандер-К" – летит так, как крылатая ракета "Калибр", огибая рельеф местности.

Считанные минуты, чтобы спастись. Что та, что та ракета довольно быстро долетает. Понятно, что баллистика быстрее, потому что с момента пуска ракет замечены эти средства. Небольшое время до подлета. Воздушная тревога была, ракеты сбили, но, к сожалению, видим обломки,

– сказал он.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ в очередной раз подчеркнул, что обломки ракет также забирают жизни украинцев и разрушают здания. Он еще раз призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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