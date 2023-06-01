Про це заявив міський голова Віталій Кличко, зауваживши, що це має встановити розслідування. Мер також повідомив, що розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві і нагадав, хто за це відповідальний.

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У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці,

– зазначив Віталій Кличко.



Наразі неможливо відповісти, чи дійсно двері укриття поліклініки були зачинені / Фото з телеграму Віталія Кличка

Патрульні перевірятимуть доступ до укриттів уночі

Віталій Кличко наголосив, що міська рада домовилась з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.

Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам,

– повідомив мер.



Вирва на місці влучання уламків ракет у Деснянському районі / Фото з телеграму Віталія Кличка

Важливо! Обставини трагедії: чи були зачинені двері укриття, службове недбальство охоронця та роль адміністрації поліклініки – встановить розслідування. Цим займається поліція, Служба безпеки України та прокуратура.

Чи були зачинені двері в укриття поліклініки

Віталій Кличко наголосив, що наразі слідство встановлює, чи відчиненим було укриття: чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.

За даними мера у Деснянському районі пошкоджені 3 школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.

Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей – троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, зокрема дитина.

Що цьому передувало