Про це заявив міський голова Віталій Кличко, зауваживши, що це має встановити розслідування. Мер також повідомив, що розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві і нагадав, хто за це відповідальний.
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У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці,
– зазначив Віталій Кличко.
Наразі неможливо відповісти, чи дійсно двері укриття поліклініки були зачинені / Фото з телеграму Віталія Кличка
Патрульні перевірятимуть доступ до укриттів уночі
Віталій Кличко наголосив, що міська рада домовилась з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі.
Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам,
– повідомив мер.
Вирва на місці влучання уламків ракет у Деснянському районі / Фото з телеграму Віталія Кличка
Чи були зачинені двері в укриття поліклініки
Віталій Кличко наголосив, що наразі слідство встановлює, чи відчиненим було укриття: чи були в ньому люди. Бо, за інформацією рятувальників, після пошкодження поліклініки, з неї виводили групу людей.
За даними мера у Деснянському районі пошкоджені 3 школи, дитячий садочок, 6 будинків та поліцейський відділок.
Загалом, внаслідок нічного обстрілу столиці постраждали 19 людей – троє людей загинули, в тому числі 1 дитина. 9 людей госпіталізували, одна з них – у тяжкому стані. Семеро – отримали амбулаторну допомогу, зокрема дитина.
Що цьому передувало
- Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу розповів, що укриття біля поліклініки було зачинено.
- Крім того, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що всі троє людей, чиє життя забрала нічна атака, загинули коли намагалися пройти в укриття, яке було закрите.
- До слова, охоронця поліклініки Деснянського району столиці, де під час ракетної атаки було зачинене укриття, доставили до поліції з ознаками алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці з'ясовують його роль та участь з ненаданням доступу до укриття. Це підтвердила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі 24 Каналу.