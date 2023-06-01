Про це у коментарі 24 Каналу повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець. Наразі відкрито два кримінальних провадження щодо охоронця, який не відкрив укриття.
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Охоронця медзакладу, який має візуальні ознаки алкогольного сп'яніння – доставлено до поліції для з'ясування обставин. Його діям буде надана правова оцінка,
– сказала вона.
Водночас Максимець наголосила, що правоохоронці встановлюють службових осіб з-поміж адміністрації медзакладу, які відповідальні за доступ до укриття під час повітряної тривоги.
"Наразі проводиться правова оцінка, з'ясовуємо участь та роль охоронця з ненаданням доступу до укриття під час повітряної тривоги, що призвело до тяжких наслідків", – наголосила Максимець.
"Залишення в небезпеці"
Крім того, в ефірі телемарафону речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що окрім службового недбальства, порушено ще одне кримінальне провадження щодо охоронця – за статтею 135 Кримінального Кодексу України "Залишення в небезпеці".
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