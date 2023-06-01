Про це у коментарі 24 Каналу повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець. Наразі відкрито два кримінальних провадження щодо охоронця, який не відкрив укриття.

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Охоронця медзакладу, який має візуальні ознаки алкогольного сп'яніння – доставлено до поліції для з'ясування обставин. Його діям буде надана правова оцінка,

– сказала вона.

Водночас Максимець наголосила, що правоохоронці встановлюють службових осіб з-поміж адміністрації медзакладу, які відповідальні за доступ до укриття під час повітряної тривоги.

Увага. Поліція порушила справу за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків).

"Наразі проводиться правова оцінка, з'ясовуємо участь та роль охоронця з ненаданням доступу до укриття під час повітряної тривоги, що призвело до тяжких наслідків", – наголосила Максимець.

"Залишення в небезпеці"

Крім того, в ефірі телемарафону речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що окрім службового недбальства, порушено ще одне кримінальне провадження щодо охоронця – за статтею 135 Кримінального Кодексу України "Залишення в небезпеці".

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