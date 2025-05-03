У вечірньому зверненні президент назвав "блискучим" збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Глава держави підкреслив, що це доказ українських спроможностей, передає 24 Канал.

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Два літаки за 24 години

Володимир Зеленський розповів, що у Криму в результаті успішної операції було знищено ще один літак окупантів.

Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу,

– повідомив політик.

Також під час цієї атаки були знищені військові склади.

Нагадаємо, що уночі 3 травня окупований півострів опинився під масованим ударом. Так, вороже міноборони повідомило, що за ніч російські сили ППО знищили 170 українських дронів. 96 дронів збито над територією анексованого Криму, 47 – над Краснодарським краєм, дев'ять – над територією Ростовської області та по вісім БПЛА – над територіями Брянської та Курської областей. Два дрони були знищені над територією Бєлгородської області.

Також окупанти заявили, що над Чорним морем нібито знищено вісім крилатих ракет Storm Shadow і три українські керовані ракети "Нептун-МД", а в акваторії Чорного моря знищено 14 українських безекіпажних катерів.

Важливо! Ліквідація російського Су-30 стала першим у світі знищенням бойового літака морським дроном. Історичного удару завдали воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura. Су-30 – це багатоцільовий винищувач, який коштує близько 50 мільйонів доларів.