Чергова атака підтвердила, що російська ППО працює досить погано. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, через це є повідомлення про пошкодження житлових забудов.

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Якою була головна ціль

Основний удар безпілотників був спрямований саме на порт Новоросійськ. Це підтверджує той факт, що ворог дуже швидко вивів звідти свої ракетоносії. Також удари могли завдавати по так званих видобувних вишках.

Щодо збитого повітряного об'єкта, про який говорять росіяни, то ним справді міг бути російський літак. Ця інформація потребує підтвердження, але, ймовірно, мовиться про Су-30СМ, який належить до авіації військово-морського флоту Росії. Екіпаж, скоріш за все, врятувався.

Дуже цікава інформація про суховантаж, який підібрав цей російський екіпаж. Військові моряки Росії зробили так, як завжди роблять на полі бою – почали тікати. Вони розосередилися у морі для того, щоб у них не попало,

– розповів Сергій Братчук.

Ця історія має підтвердження з російського боку. Вона вкотре розкриває сутність терористів. Є сподівання, що ми матимемо більше інформації про те, що відбувається упродовж цих двох днів у Криму та в Краснодарському краї.

"Бачимо, що Україна почала новий етап реалізації стратегії з витіснення Чорноморської флотилії Росії", – підкреслив Сергій Братчук.

Цікаво, що на суходолі Криму ворог також зазнав суттєвих втрат. Все це впливає на ситуацію на Півдні. Звісно, обстріли балістикою не припиняться, але навіть знищення комплексів С-300 є суттєвим результатом.

Однак, загроза балістики на Півдні, зокрема на Одещині залишається дуже високою. Власне, як і ворожі атаки "Шахедами". Це те, що відбувається кожної ночі.

Нагадаємо, уже 2 дні поспіль росіяни скаржаться на масовані атаки дронами. У ворожих телеграм-каналах пишуть, що такого нальоту не було вже давно. Вибухи лунали у різних районах окупованого півострова.