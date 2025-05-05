Ворожий багатоцільовий винищувач Су-30 було збито вперше, і здійснена атака була за допомогою морського дрона Magura V7. Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Україна використовує нестандартні методи ліквідації важливої для росіян авіації.

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Стратегічно підірвали позиції росіян

Маломуж зауважив, що ворог не очікував залучення саме невеликих морських дронів для збиття його багатоцільового стратегічного літака. Тому відповідних заходів особливого захисту росіяни не вжили.

Україна використала високоточну ракету, запущену з безпілотного дрона морського базування. Саме такі методи дозволяють дезорієнтувати противника,

– наголосив генерал армії.

Ці успішні операції, на його думку, підірвали здатність російських збройних сил саме на Чорному морі здійснювати атаки по українських плавзасобах, по базах Чорноморського узбережжя та навіть по наземних об'єктах.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив що 3 травня Україна збила два російські літаки: один Су-30 поблизу Новоросійська, а другий – в Криму. Президент наголосив, що українська армія "дуже влучно" провела операцію по військових об'єктах.

Російський багатоцільовий літак Су-30 використовується для ударних атак, проведення бомбардування КАБами та, можливо, здійснення операцій проти українських дронів.

Цей літак забезпечує і ударну частину, і, головне, обладнаний системою розвідки. Він здатний контролювати окремі сектори щодо ударів з боку України та наводити на конкретні українські об'єкти,

– пояснив Маломуж.

Відповідно українські сили стратегічно підірвали позицію росіян, знищивши літак, який, за його словами, завдавав великої шкоди Збройним Силам України. Також втрачено імідж новітніх російських літаків, які Україна почала збивати нестандартними способами.

Це показало, що Росія тепер не буде домінувати не тільки на морі щодо використання кораблів та підводних човнів, а й у плані застосування авіації,

– наголосив Микола Маломуж.

Крім того, Росія не зможе виробляти такі високоточні багатоцільові літаки, вартістю 50 мільйонів доларів кожний, через брак технологій та комплектування. А це ще один удар по обороноздатності, зокрема саме у фінансовій частині, щодо забезпечення російської армії.

Нагадаємо, що у пресслужбі ГУР повідомили, що вперше в історії було знищено бойовий літак морським дроном. Цю операцію здійснили спецпідрозділ ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України.

Удар по літаку в районі Новоросійська було завдано ракетою безпілотної морської платформи Magura.

Спочатку з'явилась інформація, що було використано дрон Magura V5, проте згодом з'ясувалось, що це -- Magura V7, який вперше продемонстрував свої можливості. Порівняно з версією V5, у нього змінена форма "носу", що покращує мореходність дрона.