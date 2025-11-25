О таком информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Какие последствия вражеской атаки на столицу?
Подача тепла пока ограничена в Печерском и Голосеевском районах, а также в части зданий Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Дарницкого и Днепровского районов.
Коммунальные предприятия уже работают над устранением последствий атаки и обещают восстановить теплоснабжение как можно скорее.
Что известно о российском обстреле Киева?
В ночь на 25 ноября Россия нанесла по Киеву удар дронами и ракетами. Уже в 01:18 начали поступать первые данные о взрывах и повреждениях. После атаки в отдельных частях города возникли перебои с электроснабжением. Около 04:27 городские власти сообщили о первом погибшем человеке.
Утром Россия снова нанесла комбинированный удар по Киеву. Разрушения зафиксированы в нескольких районах столицы, число жертв возросло до 6.
Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что под завалами нежилого здания в Святошинском районе могут быть люди.