Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи у Дніпрі?
Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 13:36. Спершу у Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотника на півночі Дніпропетровської області, який рухався з Харківської області.
Вже о 13:35 там уточнили про повітряну ціль, яка рухалася у напрямку обласного центру. Близько 13:45 у мережі оприлюднили перші інформацію про те, що у місті було гучно під час перебування БпЛА над регіоном.
У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Що цьому передувало?
Росія вночі завдала по Україні масованого удару, запустивши 464 ударних БпЛА, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 7 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 крилатих ракет "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М".
Черкаському районі уламки збитого дрона впали на приватний будинок. У результаті виникла пожежа, яка знищила помешкання. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх домівках і літній кухні.
Крім того, у Печерському районі Києва ракета влучила у 22-поверховий будинок, спричинивши руйнування та пожежу. У Дніпровському районі стався удар по 9-поверхівці, де загинули люди, п'ятеро постраждали.