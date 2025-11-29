Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт Deep State.
Які результати зачистки Іванівки?
Зазначається, що 37 окрема бригада морської піхоти зачистила Іванівку та південні околиці села. Внаслідок пошуково-ударних дій вдалося знищити 53 окупанти. Ще 19 росіян нашим бійцям вдалося взяти у полон.
П***рів узято в полон та передано для поповнення обмінного фонду. Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від убл*дк*в, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права,
– ідеться у повідомленні.
Також аналітики показали кадри, на яких видно як чоловік, якого, ймовірно, мобілізували на тимчасово окупованих територіях України, зачитав "Заповіт" Тараса Григоровича Шевченка після взяття у полон.
Іванівку зачистили від окупантів: дивіться відео
Яка ситуація у Дніпропетровській області?
Минулого тижня Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові здійснюють контрнаступальні заходи на межі Дніпропетровської та Донецької областей для захисту власних позицій.
Незадовго до цього українські захисники локалізували прорив окупантів до Новопавлівки у Дніпропетровській області. Воїни знищили більшість російських військових, а двох взяли у полон.
Також повідомляли, що противник намагається обійти Гуляйполе зі сходу та півночі, щоб вийти до логістичних шляхів, які з'єднують цей населений пункт і селище Покровське Дніпропетровської області.