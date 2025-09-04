Удары по Крыму были не случайными, заверил в эфире 24 Канала авиаэксперт, бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

Интересно В Дании появится завод украинской компании для крылатых ракет "Фламинго"

Почему "Фламинго" ударили именно по Крыму?

Ряд СМИ сообщил, что у Армянска украинские военные ударили по заставе и катерах ФСБ крылатыми ракетами "Фламинго", а не "Нептунами", как считали ранее. В рамках атаки использовали три ракеты.

Спутниковые снимки Copernicus подтвердили уничтожение здания заставы и пожар на прилегающей территории. Россияне же сообщили о повреждении 6 катеров и гибели одного военного.

Стоит добавить, что заявленная дальность полета ракеты "Фламинго" – 3000 километров, однако ее использование на малое расстояние имеет смысл.

Есть потребность в выполнении определенных испытаний, в частности на малое расстояние. Воронки после ударов поражают, и это показывает возможности нашего оружия. Мы можем точечно бить по военным объектам, что позволяет нам полностью уничтожать или останавливать (вражеские – 24 Канал) производства,

– отметил Анатолий Храпчинский.

По словам экс-офицера Воздушных сил, главной задачей запуска "Фламинго" было пройти противовоздушную оборону россиян и отработать по определенным целям. Интересно, что накануне удара, в Крыму уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300. Несколькими днями ранее бойцам ГУР также удалось поразить радиолокационную станцию 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф".

Поэтому, вероятно, подготовка к ударам "Фламинго" по Крыму сопровождалась комплексной работой СОУ.

"Если мы использовали (ракету – 24 Канал) на малое расстояние, это не означает, что она не может лететь на большое расстояние. Есть определенные методики испытаний, которые предусматривают работу на разных дистанциях. Это качественное оружие с достаточным количеством взрывчатых элементов, которое может работать по заводам даже в Московской области", – подчеркнул авиаэксперт.

Использование ракет "Фламинго" по Крыму, скорее всего, было обусловлено необходимостью прохождения некоторых сложных вопросов по работе средств РЭБ и ПВО врага, подытожил Храпчинский.

Что нужно знать о ракете "Фламинго"?