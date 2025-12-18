Средства, которые Украина получит от ЕС Украина использует на военные приоритеты, если боевые действия будут продолжаться. Перед всем, говорит президент, за предоставленную финансовую помощь будут изготавливать дроны.

Если весной Украина не получит соответствующий транш, средства из которого в случае мира должны идти на восстановление, а в случае войны – на приоритеты обороны, прежде всего производство дронов, то производство БпЛА сократится в разы,

– говорит Зеленский.

Он добавил, что если Украина будет производить меньше дронов, то она не сможет эффективно бороться и наносить удары в тылу России.