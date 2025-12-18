Зеленский также провел встречу с журналистами. Основные заявления украинского президента собрал 24 Канал.
Что сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе?
Общение Владимира Зеленского с журналистами в Брюсселе: смотрите видео
Средства, которые Украина получит от ЕС Украина использует на военные приоритеты, если боевые действия будут продолжаться. Перед всем, говорит президент, за предоставленную финансовую помощь будут изготавливать дроны.
Если весной Украина не получит соответствующий транш, средства из которого в случае мира должны идти на восстановление, а в случае войны – на приоритеты обороны, прежде всего производство дронов, то производство БпЛА сократится в разы,
– говорит Зеленский.
Он добавил, что если Украина будет производить меньше дронов, то она не сможет эффективно бороться и наносить удары в тылу России.
Бельгия выступает за предоставление Украине помощи
Белгия первой требует надежных гарантий со стороны ЕС, чтобы заблокированные средства ЕС можно было привлечь для выплаты репарационного кредита Украине.
Понимаем друг друга (с бельгийской стороной – 24 Канал). Понимаю риски. Но мы в войне и, на мой взгляд, мы в больших рисках. Важно что от бельгийского премьера идет сигнал, что вопрос должен быть решен безусловно в эти дни, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки,
– сказал Зеленский.
Зеленский прокомментировал слова премьера Польши
Украинский президент сказал, что Дональд Туск, говоря о том, что если сейчас не поддержать Украину, то война доберется до ЕС. Зеленский заявил, что партнеры размечают, что Украину нельзя оставлять самой.
Я думаю что премьер Польши говорит о безопасности Европы и он прав. Если не поддерживать Украину и оставить наедине... Безусловно Европа сегодня поддерживает нас оружием и финансами. Если не поддерживать Украину, то есть большие шансы, что мы не выдержим и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью,
– говорит Зеленский.
Все силы украинская дипломатия отдает для завершения войны, однако различные месседжи звучат "с другой стороны" – то есть из России.
Они пока говорят больше о войне, чем о мире. и поэтому Украина должна быть сильной. Это не просто дефицит, это не только о фронте, это в принципе о способности Украины бороться,
– отметил Зеленский.
Вопрос о репарационном ссуде поддерживает большинство в ЕС
Большинство лидеров поддерживают репарационный заем, остальные — другие инструменты, но мы не можем позволить себе, чтобы Украина осталась без ответа,
– говорит президент.
По его словам, если ЕС не примет решения, то дефицит составит 45-50 миллиардов гривен.