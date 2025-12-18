Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде наприкінці тижня?
За даними синоптика, через панування підвищеного атмосферного тиску в Україні з 18 по 21 грудня, переважатиме відносно тепла та суха погода, без суттєвих опадів. Але через це невдовзі подекуди виникатимуть тумани.
Значних температурних перепадів не буде, з 18 по 20 грудня у нічні години очікуються показники в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Лише у неділю, 21 грудня, буде дещо холодніше – від 1 до 6 градусів морозу.
Денні температури коливатимуться від 2 до 7 градусів тепла. На вихідних буде дещо прохолодніше. У суботу очікується від 0 до 5 градусів тепла, а в неділю показники становитимуть від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.
Зазначимо також, що 18 грудня для півдня Одеської області та Криму синоптик прогнозує до 9 градусів тепла. А 20 грудня у порівнянні з іншими регіонами тепліше буде на Закарпатті, там буде до 7 градусів тепла.
Що прогнозували синоптики раніше?
Раніше попереджали, що невдовзі в центральних та північних регіонах через потепління виникнуть тумани, водіям і пішоходам треба бути уважними, не забувати одягати світловідбивні елементи на одяг.
Також повідомляли, що сильних морозів наприкінці року не буде. Здебільшого переважатиме аномально тепла та досить стійка погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.