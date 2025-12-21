Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 22 грудня?

За даними синоптиків, у понеділок, 22 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями та переважно без опадів. лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Вітер очікується північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура вночі може бути від +2 градусів до -3 градусів, а вдень 0…+5 градусів; на Закарпатті та півдні країни вночі 0…+5 градусів тепла, а вдень +3…+8 градусів.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

Київ +1…+3;

Ужгород +6...+8;

Львів +2...+4;

Івано-Франківськ +2...+4;

Тернопіль +2...+4;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +2...+4;

Рівне +2...+4;

Житомир +2...+4;

Вінниця +2...+4;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +5...+7;

Кропивницький +2...+4;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +1…+3;

Суми +1…+3;

Полтава +2…+4;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк +1…+3;

Луганськ 0…+2;

Харків +1…+3.

Прогноз погоди на 22 грудня / Фото Укргідрометцентру

