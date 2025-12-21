Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 22 грудня?

За даними синоптиків, у понеділок, 22 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями та переважно без опадів. лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ і мокрий сніг. У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.

Вітер очікується північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура вночі може бути від +2 градусів до -3 градусів, а вдень 0…+5 градусів; на Закарпатті та півдні країни вночі 0…+5 градусів тепла, а вдень +3…+8 градусів.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

  • Київ +1…+3;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львів +2...+4;
  • Івано-Франківськ +2...+4;
  • Тернопіль +2...+4;
  • Чернівці +2...+4;
  • Хмельницький +2...+4;
  • Луцьк +2...+4;
  • Рівне +2...+4;
  • Житомир +2...+4;
  • Вінниця +2...+4;
  • Одеса +5...+7;
  • Миколаїв +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Сімферополь +5...+7;
  • Кропивницький +2...+4;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів +1…+3;
  • Суми +1…+3;
  • Полтава +2…+4;
  • Дніпро +2...+4;
  • Запоріжжя +3…+5;
  • Донецьк +1…+3;
  • Луганськ 0…+2;
  • Харків +1…+3.

Прогноз погоди на 22 грудня / Фото Укргідрометцентру

Якою може бути погода найближчим часом?

  • В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що на різдвяні свята в Україні на Лівобережжі, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях температура повітря вночі та вдень може знизитися і бути в межах від 0 до 6 градусів морозу.

  • На Сході та Північному Сході у цей же період, за словами синоптикині, температура повітря вночі може знизитися до 10 градусів морозу. Після 25 грудня, як пояснила синоптикиня, можливе подальше похолодання.

  • Крім того, Наталія Птуха пояснила, що протягом діб 24 і 25 грудня у більшості областей ще утримаються показники в межах від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У південній частині та на Закарпатті вони становитимуть від 1 до 7 градусів тепла.