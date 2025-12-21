Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 22 декабря?

По данным синоптиков, в понедельник, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. только днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.

Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Температура ночью может быть от +2 градусов до -3 градусов, а днем 0...+5 градусов; на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 градусов тепла, а днем +3...+8 градусов.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

Киев +1...+3;

Ужгород +6...+8;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск +2...+4;

Тернополь +2...+4;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк +2...+4;

Ровно +2...+4;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +5...+7;

Симферополь +5...+7;

Кропивницкий +2...+4;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +1...+3;

Сумы +1...+3;

Полтава +2...+4;

Днепр +2...+4;

Запорожье +3....+5;

Донецк +1...+3;

Луганск 0...+2;

Харьков +1...+3.

Прогноз погоды на 22 декабря / Фото Укргидрометцентра

Какой может быть погода в ближайшее время?