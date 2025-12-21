Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Где ударят самые большие морозы, будут ли снег и метели: интервью о погоде на Рождество и до Нового 2026 года

Какой будет погода 22 декабря?

По данным синоптиков, в понедельник, 22 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. только днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.

Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Температура ночью может быть от +2 градусов до -3 градусов, а днем 0...+5 градусов; на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 градусов тепла, а днем +3...+8 градусов.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +2...+4;
  • Ивано-Франковск +2...+4;
  • Тернополь +2...+4;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий +2...+4;
  • Луцк +2...+4;
  • Ровно +2...+4;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +2...+4;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий +2...+4;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +1...+3;
  • Полтава +2...+4;
  • Днепр +2...+4;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков +1...+3.

Прогноз погоды на 22 декабря / Фото Укргидрометцентра

Какой может быть погода в ближайшее время?

  • В эксклюзивном интервью 24 Каналу представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что на рождественские праздники в Украине на Левобережье, в частности в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях температура воздуха ночью и днем может снизиться и быть в пределах от 0 до 6 градусов мороза.

  • На Востоке и Северо-Востоке в этот же период, по словам синоптика, температура воздуха ночью может снизиться до 10 градусов мороза. После 25 декабря, как объяснила синоптик, возможно дальнейшее похолодание.

  • Кроме того, Наталья Птуха объяснила, что в течение суток 24 и 25 декабря в большинстве областей еще удержатся показатели в пределах от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье они составят от 1 до 7 градусов тепла.