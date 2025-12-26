Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу та Львівська міська рада.
Яким був сніг у Львові 26 грудня?
Сніг у Львові пішов приблизно після 16 години. У деяких районах міста погіршилася видимість, сам сніг швидко почав накривати дахи будинків та асфальт.
У Львові випав сніг 26 грудня / Фото Наталі Боднар та Ірини Сторожук, 24 Канал
Також у Львові засипало й трамвайні колії. Загалом у місті утворилася справжня зимова магія з білою порошиною, саме те, що й потрібно після різдвяних свят.
Львів засніжило / Фото Емала Набі, 24 Канал
У Львівській міській раді повідомили, що у Львівській міській територіальній громаді станом на 16:45 на прибиранні вулиць працює 44 одиниці спеціальної техніки, а саме: 22 піскорозкидачі, 14 підмітальних машин і 8 навантажувачів.
За потреби кількість спецтехніки у місті збільшать.
Яким був сніг у Львові 26 грудня / Відео Наталі Боднар, 24 Канал
Коли ще очікувати сніг у Львові?
27 грудня у Львові синоптики прогнозують хмарність та температуру вдень від -1 до +1 градуса. Водночас опадів у суботу у місті не передбачається.
Водночас вже наступного дня, 28 грудня, у Львові очікують сніг. Стовпчики термометра у місті також показуватимуть значення -1 – +1 градус, а вітер буде зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду.
Сніжитиме у Львів також і в понеділок, 29 грудня. Однак, за даними синоптиків Укргідрометцентру, цей сніг буде невеликим, хоча температура опуститься до -3 градусів.