Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где скоро будет потепление?
В то время, когда большинство областей Украины накроет мороз, жители южных регионов почувствуют заметное потепление. На этой неделе температура воздуха там может прогреться до +10 градусов.
Так синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в западных областях в следующие трое суток будет идти снег, а ночью и днем мороза будет достигать 1 – 8 градусов мороза. На Севере уже ближайшей ночью мороз может упасть до 9 – 14 градусов мороза.
В то же время на Юге и Юго-Востоке страны будет лить дождь. Столбики термометров будут показывать от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Гололеда на дорогах, вероятно, не будет.
7 января на Юге тоже будет теплее, чем в других областях. Так на Херсонщине синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла днем. В Одесской области будет +4...+6 градусов и небольшой дождь. До 7 градусов тепла прогнозируют в Николаевской области. В Крыму тоже потеплеет – там ожидается от 8 до 10 градусов тепла.
8 января в Херсонской области обещают +10 градусов. В Николаевской области прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла, а в Одесской – от +6 до +8 градусов. В Крыму также должно быть до 10 градусов тепла.
9 и 10 января пройдут с морозами по всей Украине. На Юге в эти дни прогнозируют до +2...+4 градусов и переменное солнце. В Николаевской и Одесской области могут выпасть небольшой мокрый снег.
Какая погода прогнозируется в начале января?
На этой неделе синоптики прогнозируют погоду с осадками в виде дождя и снега. В нескольких областях ожидается шквальный ветер. Температура будет колебаться в зависимости от региона от 14 градусов мороза до +11 градусов.
В Укргидрометцентре предусматривают, что зимний характер погоды с морозами и снегопадами еще сохранится как минимум в течение первой декады января.
В январе прогнозируют среднемесячную температуру, которая на 1,5 градуса ниже нормы – это от 1 до 7 градусов мороза. Но осадков будет как раз в пределах нормы – 28 – 79 миллиметров.