Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где скоро будет потепление?

В то время, когда большинство областей Украины накроет мороз, жители южных регионов почувствуют заметное потепление. На этой неделе температура воздуха там может прогреться до +10 градусов.

Так синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в западных областях в следующие трое суток будет идти снег, а ночью и днем мороза будет достигать 1 – 8 градусов мороза. На Севере уже ближайшей ночью мороз может упасть до 9 – 14 градусов мороза.

В то же время на Юге и Юго-Востоке страны будет лить дождь. Столбики термометров будут показывать от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Гололеда на дорогах, вероятно, не будет.

7 января на Юге тоже будет теплее, чем в других областях. Так на Херсонщине синоптики прогнозируют от 6 до 8 градусов тепла днем. В Одесской области будет +4...+6 градусов и небольшой дождь. До 7 градусов тепла прогнозируют в Николаевской области. В Крыму тоже потеплеет – там ожидается от 8 до 10 градусов тепла.

8 января в Херсонской области обещают +10 градусов. В Николаевской области прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла, а в Одесской – от +6 до +8 градусов. В Крыму также должно быть до 10 градусов тепла.

9 и 10 января пройдут с морозами по всей Украине. На Юге в эти дни прогнозируют до +2...+4 градусов и переменное солнце. В Николаевской и Одесской области могут выпасть небольшой мокрый снег.

Какая погода прогнозируется в начале января?