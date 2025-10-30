Какие цифровые решения будут полезны во время отключений?

Прежде всего стоит помнить, что любые советы и идеи будут полезными только при условии предварительной подготовки. Если отключения все же застали вас врасплох, это повод задуматься о подготовке к следующим отключениям света. Главное – заранее запастись несколькими полезными гаджетами и решениями, пишет 24 Канал.

Офлайн – теперь наш друг

Один из самых практичных способов переждать отключение света – это загрузить на планшет или смартфон игры, которые работают без интернета. Современные офлайн-игры поражают разнообразием: от приключенческих квестов до стратегий и головоломок. Среди самых популярных игр без интернета в 2025 году – Minecraft в режиме выживания, Plants vs Zombies 2, Asphalt 9: Legends для любителей гонок, Water Sort Puzzle для тех, кто любит более спокойные головоломки, Tile Story, средневековая Iron Blade: Medieval Legends, DEAD RAIN 2: Tree Virus про мрачный мир с эпидемией, Once Upon a Tower и тому подобное. Эти игры не требуют постоянного подключения к сети, поэтому вы сможете играть часами, даже когда связь отсутствует.

Подписка на Netflix или другой стриминговый сервис также спасет ваш досуг, если вы заранее ее оплатите. Это позволит загружать фильмы и сериалы в память смартфона или планшета, чтобы смотреть контент без интернета. Цена подписки на Netflix сегодня составляет от 5 до 10 евро в месяц. Просмотр HBO Max, который недавно вышел на украинский рынок, обойдется от 8 до 10 евро.

То же касается и музыки, ведь такие сервисы, как Spotify и YouTube Music позволяют загрузить любимые треки в память. В частности это можно сделать с подкастами. Spotify предлагает подписку ценой от 2,50 доллара для студентов до 8 долларов для семьи. YouTube, в состав которого входит YouTube Music, обойдется вам в 99 гривен в месяц.

Наконец, не забывайте и о самом YouTube, где можно найти видео на любой вкус и любой продолжительности. Отключение – это возможность скачать и просмотреть то, что вы когда-то отложили на потом, но так и не посмотрели.

Электронная книга с подсветкой – идеальный компаньон для чтения

Если вы любите читать, электронная книга с технологией E-Ink станет незаменимым помощником во время блэкаута. Главное преимущество таких устройств – чрезвычайно долгая работа от одной зарядки. Некоторые из них могут работать неделями без подпитки, ведь технология электронных чернил потребляет энергию только во время перелистывания страниц. Это означает, что даже если блэкаут затянется на несколько дней, ваша электронная книга все равно будет работать.

Современные модели электронных книг оснащены встроенной подсветкой с регулировкой теплоты света, что позволяет комфортно читать даже в полной темноте. Это идеальный вариант для темных зимних вечеров. Однако не стоит слишком увлекаться избыточной яркостью. Это, во-первых, влиять на ваши глаза, а во-вторых, быстрее разряжать батарею.

Позаботьтесь заранее о наличии книг на устройстве, однако учтите, что некоторые магазины и издательства сегодня переходят на новую модель распространения, которая позволяет читать их книги только в фирменном приложении. Если оно не установится на книгу, вам придется читать с телефона или отказаться от чтения вообще. Поэтому сначала проверьте, устанавливается ли приложение на устройство, и только после этого покупайте книгу. В противном случае выбирайте те магазины и издательства, которые после покупки присылают вам полноценный файл с книгой.

Займитесь собственным образованием

Мы живем в эпоху курсов. Они есть как платные, так и бесплатные. Такие сервисы, как Prometheus, EdEra, "Дія. Цифровое образование", Mate academy, Coursera и многочисленные другие предлагают возможность загружать курсы для просмотра оффлайн. Давно хотели подтянуть иностранный язык? Или овладеть основами SMM? А может, разобраться в том, как основать собственный бизнес? Все это и многое другое можно найти в многочисленных образовательных курсах.

Даже если вы не хотите пользоваться этими сервисами, всегда остается уже упомянутый YouTube, где можно найти тысячи видео на каждую тему, включая целые плейлисты курсов.

Медитация и релаксация

Тишина и темнота во время блэкаута могут стать идеальными условиями для медитации, которых вы не получите при других условиях. Сосредоточьтесь на дыхании, расслабьтесь и позвольте себе отдохнуть от постоянного информационного шума соцсетей и новостей. Здесь вам пригодятся специализированные приложения для медитаций:

Calm . Это популярное приложение предлагает управляемые медитации, сказки на ночь (Sleep Stories), музыку для релаксации, дыхательные упражнения, мастер-классы от экспертов и уроки по растяжке. Подходит как для начинающих, так и для опытных практиков, которые хотят улучшить сон, научиться управлять стрессом и уменьшить тревожность.

. Это популярное приложение предлагает управляемые медитации, сказки на ночь (Sleep Stories), музыку для релаксации, дыхательные упражнения, мастер-классы от экспертов и уроки по растяжке. Подходит как для начинающих, так и для опытных практиков, которые хотят улучшить сон, научиться управлять стрессом и уменьшить тревожность. Headspace . Известен благодаря дружественным и легким в исполнении управляемым медитациям и структурированным курсам. Предлагает музыку для фокусировки, звуки для сна, упражнения для снятия стресса и анимационные видео. Идеален для новичков, поскольку предлагает постепенное обучение. Помогает развивать осознанность и улучшать ментальное здоровье.

. Известен благодаря дружественным и легким в исполнении управляемым медитациям и структурированным курсам. Предлагает музыку для фокусировки, звуки для сна, упражнения для снятия стресса и анимационные видео. Идеален для новичков, поскольку предлагает постепенное обучение. Помогает развивать осознанность и улучшать ментальное здоровье. Insight Timer . Имеет одну из крупнейших бесплатных библиотек содержания, включая более 250 тысяч медитаций, музыку и лекции от тысяч преподавателей. Есть возможность выбирать медитации украинских авторов. Подходит для тех, кто ищет большой выбор бесплатного контента, а также для опытных пользователей, которые хотят использовать таймер для самостоятельной практики.

. Имеет одну из крупнейших бесплатных библиотек содержания, включая более 250 тысяч медитаций, музыку и лекции от тысяч преподавателей. Есть возможность выбирать медитации украинских авторов. Подходит для тех, кто ищет большой выбор бесплатного контента, а также для опытных пользователей, которые хотят использовать таймер для самостоятельной практики. Svitlo. Украиноязычное приложение, предлагающее управляемые медитации для улучшения психического здоровья и осознанности. Идеален для пользователей, которые предпочитают практики на родном языке.

Украиноязычное приложение, предлагающее управляемые медитации для улучшения психического здоровья и осознанности. Идеален для пользователей, которые предпочитают практики на родном языке. Тишина – Медитации на украинском языке . Еще одно приложение с медитациями на украинском языке, доступно в Google Play. Для тех, кто ищет украинский контент для медитаций.

. Еще одно приложение с медитациями на украинском языке, доступно в Google Play. Для тех, кто ищет украинский контент для медитаций. BetterSleep . Специализированное приложение для сна со сказками, звуками природы, медитациями для сна, дыхательными упражнениями и отслеживанием сна. Для тех, кто имеет проблемы со сном и ищет помощи в засыпании.

. Специализированное приложение для сна со сказками, звуками природы, медитациями для сна, дыхательными упражнениями и отслеживанием сна. Для тех, кто имеет проблемы со сном и ищет помощи в засыпании. Smiling Mind . Это бесплатное приложение предлагает программы, разработаны психологами, для разных возрастных групп (включая детей), направлены на уменьшение стресса, улучшение отношений и развитие эмоциональных навыков. Отличный выбор для семей, школ и всех, кто ищет бесплатные программы с проверенной методологией.

. Это бесплатное приложение предлагает программы, разработаны психологами, для разных возрастных групп (включая детей), направлены на уменьшение стресса, улучшение отношений и развитие эмоциональных навыков. Отличный выбор для семей, школ и всех, кто ищет бесплатные программы с проверенной методологией. Breethe. Приложение, которое фокусируется на уменьшении стресса и тревожности. Предлагает медитации, сказки на ночь, музыку для сна и вдохновляющие разговоры. Для тех, кто хочет вписать медитацию в свой повседневный график и нуждается в помощи с тревожностью и сном.

Настольные игры для всей семьи

Настольные игры – это идеальный способ сплотить семью и весело провести время во время отключений. В отличие от цифровых развлечений, они не требуют электроэнергии или интернета, зато дарят живое общение и эмоции.

Монополия остается одной из самых популярных семейных игр. Эта классическая экономическая стратегия, где игроки покупают недвижимость, строят дома и гостиницы, учит финансовой грамотности и стратегического мышления. Для младших детей существуют упрощенные версии, где суммы не превышают 100, что делает игру понятной даже для шестилетних.

остается одной из самых популярных семейных игр. Эта классическая экономическая стратегия, где игроки покупают недвижимость, строят дома и гостиницы, учит финансовой грамотности и стратегического мышления. Для младших детей существуют упрощенные версии, где суммы не превышают 100, что делает игру понятной даже для шестилетних. Catan – еще одна любимая стратегическая игра, где игроки заселяют остров, собирают ресурсы и строят поселения. Благодаря переменной конфигурации игрового поля каждая партия уникальна.

– еще одна любимая стратегическая игра, где игроки заселяют остров, собирают ресурсы и строят поселения. Благодаря переменной конфигурации игрового поля каждая партия уникальна. Карточные игры типа UNO – отличный выбор для быстрых и веселых партий. Они компактные, легко транспортируются и подходят даже для больших компаний.

Однако помните, что для этого вам понадобится хотя бы минимальный источник света. Создайте уют с автономным освещением. Кемпинговые фонари на батарейках или аккумуляторах станут идеальным решением для освещения комнаты во время блэкаута. Современные LED-фонари для кемпинга чрезвычайно экономные и могут работать десятки часов на низком режиме. Они компактные, легкие и часто имеют регулировку яркости, что позволяет создать комфортную атмосферу для игры. Некоторые модели оснащены крючками для подвешивания, что может быть очень удобно.

Особенно стоит обратить внимание на фонари с солнечными батареями – они заряжаются днем от солнечного света. Также полезно иметь несколько типов фонарей: карманный для перемещения по квартире, налобный для чтения или работы руками, и большой кемпинговый для общего освещения.

Кроме того, полезными будут светильниками на батареях или USB, светодиодные ленты, гирлянды и тому подобное. Чтобы все это питать, подготовьте зарядные устройства, в частности павербанки. Современные модели оснащены несколькими портами, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, в частности смартфоны и роутеры.