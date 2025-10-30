Які цифрові рішення будуть корисні під час відключень?

Перш за все варто пам'ятати, що будь-які поради та ідеї будуть корисними лише за умови попередньої підготовки. Якщо відключення все ж застали вас зненацька, це привід задуматись про підготовку до наступних вимкнень світла. Головне – заздалегідь запастися кількома корисними гаджетами і рішеннями, пише 24 Канал.

Офлайн – тепер наш друг

Один із найпрактичніших способів перечекати відключення світла – це завантажити на планшет або смартфон ігри, які працюють без інтернету. Сучасні офлайн-ігри вражають різноманітністю: від пригодницьких квестів до стратегій і головоломок. Серед найпопулярніших ігор без інтернету у 2025 році – Minecraft у режимі виживання, Plants vs Zombies 2, Asphalt 9: Legends для любителів гонок, Water Sort Puzzle для тих, хто полюбляє спокійніші головоломки, Tile Story, середньовічна Iron Blade: Medieval Legends, DEAD RAIN 2: Tree Virus про похмурий світ з епідемією, Once Upon a Tower тощо. Ці ігри не вимагають постійного підключення до мережі, тому ви зможете грати годинами, навіть коли зв'язок відсутній.

Підписка на Netflix чи інший стримінговий сервіс також врятує ваше дозвілля, якщо ви завчасно її оплатите. Це дозволить завантажувати фільми та серіали в пам'ять смартфона чи планшета, щоб дивитися контент без інтернету. Ціна підписки на Netflix сьогодні складає від 5 до 10 євро на місяць. Перегляд HBO Max, який нещодавно вийшов на український ринок, обійдеться від 8 до 10 євро.

Те саме стосується й музики, адже такі сервіси, як Spotify та YouTube Music дозволяють завантажити улюблені треки в пам'ять. Зокрема це можна зробити з подкастами. Spotify пропонує підписку ціною від 2,50 долара для студентів до 8 доларів для сім'ї. YouTube, до складу якого входить YouTube Music, обійдеться вам у 99 гривень на місяць.

Нарешті, не забувайте й про сам YouTube, де можна знайти відео на будь-який смак і будь-якої тривалості. Відключення – це можливість завантажити й переглянути те, що ви колись відклали на потім, але так і не подивилися.

Електронна книга з підсвіткою – ідеальний компаньйон для читання

Якщо ви любите читати, електронна книга з технологією E-Ink стане незамінним помічником під час блекауту. Головна перевага таких пристроїв – надзвичайно довга робота від однієї зарядки. Деякі з них можуть працювати тижнями без підживлення, адже технологія електронних чорнил споживає енергію лише під час перегортання сторінок. Це означає, що навіть якщо блекаут затягнеться на кілька днів, ваша електронна книга все одно працюватиме.

Сучасні моделі електронних книг оснащені вбудованою підсвіткою з регулюванням теплоти світла, що дозволяє комфортно читати навіть у повній темряві. Це ідеальний варіант для темних зимових вечорів. Однак не варто занадто захоплюватись надлишковою яскравістю. Це, по-перше, впливатиме на ваші очі, а по-друге, швидше розряджатиме батарею.

Потурбуйтесь заздалегідь про наявність книг на пристрої, однак врахуйте, що деякі магазини та видавництва сьогодні переходять на нову модель розповсюдження, котра дозволяє читати їхні книги лише у фірмовому застосунку. Якщо він не встановиться на книгу, вам доведеться читати з телефона або відмовитись від читання взагалі. Тож спочатку перевірте, чи встановлюється застосунок на пристрій, і лише після цього купуйте книгу. В іншому випадку обирайте ті магазини й видавництва, які після покупки надсилають вам повноцінний файл з книгою.

Займіться власною освітою

Ми живемо в епоху курсів. Вони є як платні, так і безплатні. Такі сервіси, як Prometheus, EdEra, "Дія. Цифрова освіта", Mate academy, Coursera та численні інші пропонують можливість завантажувати курси для перегляду офлайн. Давно хотіли підтягнути іноземну мову? Чи опанувати основи SMM? А може, розібратись у тому, як заснувати власний бізнес? Усе це та набагато більше можна знайти в численних освітніх курсах.

Навіть якщо ви не хочете користуватися цими сервісами, завжди лишається вже згаданий YouTube, де можна знайти тисячі відео на кожну тему, включно з цілими плейлістами курсів.

Медитація та релаксація

Тиша й темрява під час блекауту можуть стати ідеальними умовами для медитації, котрих ви не отримаєте за інших умов. Зосередьтеся на диханні, розслабтеся та дозвольте собі відпочити від постійного інформаційного шуму соцмереж і новин. Тут у пригоді вам стануть спеціалізовані застосунки для медитацій:

Calm . Цей популярний додаток пропонує керовані медитації, казки на ніч (Sleep Stories), музику для релаксації, дихальні вправи, майстер-класи від експертів та уроки з розтяжки. Підходить як для початківців, так і для досвідчених практиків, які хочуть покращити сон, навчитися керувати стресом та зменшити тривожність.

. Цей популярний додаток пропонує керовані медитації, казки на ніч (Sleep Stories), музику для релаксації, дихальні вправи, майстер-класи від експертів та уроки з розтяжки. Підходить як для початківців, так і для досвідчених практиків, які хочуть покращити сон, навчитися керувати стресом та зменшити тривожність. Headspace . Відомий завдяки дружнім та легким у виконанні керованим медитаціям і структурованим курсам. Пропонує музику для фокусування, звуки для сну, вправи для зняття стресу та анімаційні відео. Ідеальний для новачків, оскільки пропонує поступове навчання. Допомагає розвивати усвідомленість та покращувати ментальне здоров'я.

. Відомий завдяки дружнім та легким у виконанні керованим медитаціям і структурованим курсам. Пропонує музику для фокусування, звуки для сну, вправи для зняття стресу та анімаційні відео. Ідеальний для новачків, оскільки пропонує поступове навчання. Допомагає розвивати усвідомленість та покращувати ментальне здоров'я. Insight Timer . Має одну з найбільших безкоштовних бібліотек вмісту, включаючи понад 250 тисяч медитацій, музику та лекції від тисяч викладачів. Є можливість обирати медитації українських авторів. Підходить для тих, хто шукає великий вибір безкоштовного контенту, а також для досвідчених користувачів, які хочуть використовувати таймер для самостійної практики.

. Має одну з найбільших безкоштовних бібліотек вмісту, включаючи понад 250 тисяч медитацій, музику та лекції від тисяч викладачів. Є можливість обирати медитації українських авторів. Підходить для тих, хто шукає великий вибір безкоштовного контенту, а також для досвідчених користувачів, які хочуть використовувати таймер для самостійної практики. Svitlo. Українськомовний додаток, що пропонує керовані медитації для покращення психічного здоров'я та усвідомленості. Ідеальний для користувачів, які віддають перевагу практикам рідною мовою.

Українськомовний додаток, що пропонує керовані медитації для покращення психічного здоров'я та усвідомленості. Ідеальний для користувачів, які віддають перевагу практикам рідною мовою. Тиша – Медитації українською . Ще один додаток з медитаціями українською мовою, доступний у Google Play. Для тих, хто шукає український контент для медитацій.

. Ще один додаток з медитаціями українською мовою, доступний у Google Play. Для тих, хто шукає український контент для медитацій. BetterSleep . Спеціалізований додаток для сну з казками, звуками природи, медитаціями для сну, дихальними вправами та відстеженням сну. Для тих, хто має проблеми зі сном та шукає допомоги у засинанні.

. Спеціалізований додаток для сну з казками, звуками природи, медитаціями для сну, дихальними вправами та відстеженням сну. Для тих, хто має проблеми зі сном та шукає допомоги у засинанні. Smiling Mind . Цей безкоштовний додаток пропонує програми, розроблені психологами, для різних вікових груп (включаючи дітей), спрямовані на зменшення стресу, поліпшення відносин та розвиток емоційних навичок. Чудовий вибір для сімей, шкіл та всіх, хто шукає безкоштовні програми з перевіреною методологією.

. Цей безкоштовний додаток пропонує програми, розроблені психологами, для різних вікових груп (включаючи дітей), спрямовані на зменшення стресу, поліпшення відносин та розвиток емоційних навичок. Чудовий вибір для сімей, шкіл та всіх, хто шукає безкоштовні програми з перевіреною методологією. Breethe. Застосунок, який фокусується на зменшенні стресу та тривожності. Пропонує медитації, казки на ніч, музику для сну та надихаючі розмови. Для тих, хто хоче вписати медитацію у свій повсякденний графік і потребує допомоги з тривожністю та сном.

Настільні ігри для всієї родини

Настільні ігри – це ідеальний спосіб згуртувати сім'ю та весело провести час під час відключень. На відміну від цифрових розваг, вони не вимагають електроенергії чи інтернету, натомість дарують живе спілкування та емоції.

Монополія залишається однією з найпопулярніших сімейних ігор. Ця класична економічна стратегія, де гравці купують нерухомість, будують будинки та готелі, навчає фінансової грамотності та стратегічного мислення. Для молодших дітей існують спрощені версії, де суми не перевищують 100, що робить гру зрозумілою навіть для шестирічних.

залишається однією з найпопулярніших сімейних ігор. Ця класична економічна стратегія, де гравці купують нерухомість, будують будинки та готелі, навчає фінансової грамотності та стратегічного мислення. Для молодших дітей існують спрощені версії, де суми не перевищують 100, що робить гру зрозумілою навіть для шестирічних. Catan – ще одна улюблена стратегічна гра, де гравці заселяють острів, збирають ресурси та будують поселення. Завдяки змінній конфігурації ігрового поля кожна партія унікальна.

– ще одна улюблена стратегічна гра, де гравці заселяють острів, збирають ресурси та будують поселення. Завдяки змінній конфігурації ігрового поля кожна партія унікальна. Карткові ігри типу UNO – чудовий вибір для швидких та веселих партій. Вони компактні, легко транспортуються та підходять навіть для великих компаній.

Однак пам'ятайте, що для цього вам знадобиться хоча б мінімальне джерело світла. Створіть затишок із автономним освітленням. Кемпінгові ліхтарі на батарейках або акумуляторах стануть ідеальним рішенням для освітлення кімнати під час блекауту. Сучасні LED-ліхтарі для кемпінгу надзвичайно економні й можуть працювати десятки годин на низькому режимі. Вони компактні, легкі та часто мають регулювання яскравості, що дозволяє створити комфортну атмосферу для гри. Деякі моделі оснащені гачками для підвішування, що може бути дуже зручно.

Особливо варто звернути увагу на ліхтарі з сонячними батареями – вони заряджаються вдень від сонячного світла. Також корисно мати кілька типів ліхтарів: кишеньковий для переміщення по квартирі, налобний для читання або роботи руками, та великий кемпінговий для загального освітлення.

Крім того, корисними будуть світильними на батареях чи USB, світлодіодні стрічки, гірлянди тощо. Щоб усе це живити, підготуйте зарядні пристрої, зокрема павербанки. Сучасні моделі оснащені кількома портами, що дозволяє заряджати декілька пристроїв одночасно, зокрема смартфони та роутери.