EcoFlow RIVER 2

Эта модель является одной из самых популярных благодаря идеальному балансу компактности и функциональности. При весе всего 3,5 килограмма она предлагает емкость аккумулятора 256 ватт-часов и номинальную мощность 300 ватт (с пиковой до 600 ватт), пишет 24 Канал.

Главным преимуществом станции является использование долговечной литий-железо-фосфатной батареи и технология сверхбыстрой зарядки X-Stream, что позволяет восстановить энергию от 0 до 100% всего за 60 минут от обычной розетки.



EcoFlow RIVER 2 / Фото EcoFlow

Станция может питать небольшие гаджеты, ноутбуки, роутеры и даже работать как источник бесперебойного питания (ИБП).

EcoFlow RIVER 2 Max

Это старший брат предыдущей модели, предназначен для более требовательных пользователей. Емкость аккумулятора здесь увеличена до 512 ватт-часов, а номинальная мощность составляет 500 ватт (пиковая – 1000 ватт). Благодаря этому станция способна питать не только гаджеты, но и некоторую бытовую технику, например, газовый котел или кофеварку.

Модель оснащена тем же типом батареи, поддерживает быструю зарядку за один час и имеет 9 портов для подключения устройств.

По данным компании EcoFlow, вес устройства составляет 6 килограммов, что все еще позволяет считать его портативным.

Anker 757 PowerHouse

Эта зарядная станция является надежным решением для дома и путешествий с номинальной мощностью 1500 ватт и емкостью 1229 ватт-часов. Она способна питать более серьезную технику, например небольшие холодильники, микроволновки или электроинструменты.

Устройство также поддерживает функцию ИБП со временем переключения 20 миллисекунд.



Anker 757 PowerHouse / Фото Anker

В основе лежит долговечный аккумулятор, рассчитанный на 3000 циклов зарядки, отмечает Anker. Он построен на основе той же технологии, что и два вышеупомянутых EcoFlow RIVER. От сети станция заряжается за 1,5 часа.

Вес устройства составляет почти 20 килограммов, поэтому он лучше подходит для стационарного использования дома, которое не предусматривает частого перемещения.

EcoFlow DELTA 2

Это устройство является одним из лидеров среди решений для резервного питания дома или офиса. Станция предлагает высокую номинальную мощность в 1800 ватт (пиковую – 2700 ватт) и емкость аккумулятора 1024 ватт-часов, которую можно расширять с помощью дополнительных батарей.

DELTA 2 может одновременно питать до 13 устройств, включая мощную бытовую технику включая мощную бытовую технику, например бойлеры или профессиональные кофемашины.



EcoFlow DELTA 2 / Фото EcoFlow

Благодаря технологии X-Stream полная зарядка от сети длится всего 80 минут. Интересно, что вес станции – 12 килограммов, что делает ее достаточно мобильной для своей мощности.

BLUETTI AC200P

Эта модель рассчитана на профессиональное использование и обеспечение энергией большого количества техники. Ее номинальная мощность достигает 2000 ватт (пиковая – 4800 ватт), а емкость аккумулятора составляет 2000 ватт-часов. Внутри устройства лежит та самая литий-железо-фосфатная батарея.



BLUETTI AC200P / Фото BLUETTI

Станция может питать практически любую бытовую технику, от игровых ПК до стиральных машин, в течение длительного времени. Она имеет множество портов, включая две панели для беспроводной зарядки.

Однако эта модель не поддерживает функцию ИБП и является достаточно массивной – ее вес составляет 27,5 килограмма, что затрудняет транспортировку.

Что в заключении?

Выбор лучшей портативной зарядной станции в 2025 году зависит от ваших индивидуальных потребностей и условий использования. Если вам нужна мобильная, легкая станция со сверхбыстрой зарядкой для гаджетов и роутера, стоит обратить внимание на EcoFlow RIVER 2. Если же вы ищете мощное решение для резервного питания бытовой техники дома, модели EcoFlow DELTA 2 и BLUETTI AC200P – это ваш вариант.

Все представленные модели оснащены долговечными LiFePO4 аккумуляторами и поддерживают технологии быстрой зарядки, что делает их безопасным и эффективным выбором на годы вперед.