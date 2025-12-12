Чому на сході і центрі світла менше?

Це пояснюється тим, що найбільше пошкоджень енергосистеми зафіксовано саме на сході й у центрі України, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також Під час атаки по Одещині зазнала значних пошкоджень вже двадцята підстанція в області

У цих регіонах через ворожі обстріли втрачена значна частина потужностей, які раніше виробляли електроенергію. Росія атакувала і ТЕС, і ТЕЦ, і гідроелектростанції.

Тож на сьогодні основний обсяг електроенергії в Україні генерується на заході – передусім атомними станціями.

Однак, за словами ДТЕК, проблема полягає не лише у тому, що не вистачає виробництва електрики. Адже необхідно ще доставити цю електроенергію в інші регіони.

Струм із заходу потрібно передати на сотні кілометрів до східних областей. Ворог це знає і регулярно б'є по великих і середніх підстанціях та магістральних лініях, які забезпечують цей перетік,

– говорять в компанії.

У підсумку частину виробленої електроенергії технічно неможливо доставити на схід та в центр країни, де дефіцит найбільший. Відповідно, у цих регіонах відключень більше, ніж у західних.

Пам'ятайте, єдина причина відключень – це російські атаки на енергетику,

– наголосили в ДТЕК.

Яка ситуація в енергосистемі 12 грудня?

У п'ятницю, 12 грудня по всій Україні обмежують споживання електроенергії. Це пов'язане з руйнуваннями, які завдали вже вісім масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

В усіх регіонах протягом доби діятимуть:

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу;

погодинні відключення світла для побутових споживачів.

Однак слід сказати, що для різних областей встановлені різні обмеження – у деяких відключень більше, а в інших – менше.

При цьому споживання електроенергії залишається стабільно високим і відповідає сезонним показникам. Тому енергетики закликають ощадливо використовувати електрику.

Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,

– закликали в Укренерго.

Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися про зміни у графіку відключення світла споживачі можуть на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.

Які наслідки останніх атак ворога?