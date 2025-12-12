Чому на сході і центрі світла менше?
Це пояснюється тим, що найбільше пошкоджень енергосистеми зафіксовано саме на сході й у центрі України, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
У цих регіонах через ворожі обстріли втрачена значна частина потужностей, які раніше виробляли електроенергію. Росія атакувала і ТЕС, і ТЕЦ, і гідроелектростанції.
Тож на сьогодні основний обсяг електроенергії в Україні генерується на заході – передусім атомними станціями.
Однак, за словами ДТЕК, проблема полягає не лише у тому, що не вистачає виробництва електрики. Адже необхідно ще доставити цю електроенергію в інші регіони.
Струм із заходу потрібно передати на сотні кілометрів до східних областей. Ворог це знає і регулярно б'є по великих і середніх підстанціях та магістральних лініях, які забезпечують цей перетік,
– говорять в компанії.
У підсумку частину виробленої електроенергії технічно неможливо доставити на схід та в центр країни, де дефіцит найбільший. Відповідно, у цих регіонах відключень більше, ніж у західних.
Пам'ятайте, єдина причина відключень – це російські атаки на енергетику,
– наголосили в ДТЕК.
Яка ситуація в енергосистемі 12 грудня?
У п'ятницю, 12 грудня по всій Україні обмежують споживання електроенергії. Це пов'язане з руйнуваннями, які завдали вже вісім масованих ракетно-дронових атак на українську енергосистему.
В усіх регіонах протягом доби діятимуть:
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу;
- погодинні відключення світла для побутових споживачів.
Однак слід сказати, що для різних областей встановлені різні обмеження – у деяких відключень більше, а в інших – менше.
При цьому споживання електроенергії залишається стабільно високим і відповідає сезонним показникам. Тому енергетики закликають ощадливо використовувати електрику.
Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,
– закликали в Укренерго.
Варто знати! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Дізнатися про зміни у графіку відключення світла споживачі можуть на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.
Які наслідки останніх атак ворога?
Вночі російські дрони знову вдарили по енергетичних об’єктах у кількох регіонах країни. Через ці атаки зранку значна частина споживачів в Одеській та Донецькій областях залишилася без електропостачання. На Харківщині також зафіксовано локальні відключення, спричинені бойовими діями.
Зокрема, унаслідок масованого удару на Одещині без світла опинилися понад 90 тисяч абонентів, а критичні об’єкти змушені переходити на живлення від генераторів.
Крім цього, цієї ж ночі російські війська понад шість годин обстрілювали безпілотниками одну з державних шахт України. За уточненими даними, по об’єкту здійснили щонайменше 18 ударів. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа, двоє працівників зазнали поранень. Загоряння вдалося ліквідувати.