Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

У чому полягає стратегія Зеленського щодо мирного плану?

У виданні зазначили, що логіка стратегії Володимира Зеленського проста й описується виразом: "так, але…". Зокрема, Київ погоджується обговорювати пропозиції, водночас наполягаючи на чітких механізмах реалізації найбільш суперечливих пунктів.

Зеленський готовий говорити про вибори, але лише за умови припинення вогню. Він також допускає обмеження чисельності української армії – однак на рівні нинішніх показників.

Щодо Запорізької АЕС, президент визнає можливу участь Росії, але за умови контролю з боку України та США. Як зазначає видання, такий підхід дозволяє Зеленському підтримувати ідею миру, не втрачаючи політичних позицій усередині країни.

Як Зеленський показує позицію щодо питання територій?

Американський проєкт мирного плану передбачає перетворення частини Донецької області, яку наразі контролює Україна, на "вільну економічну" або "демілітаризовану" зону, звідки Україна виведе війська, а російським силам буде заборонено вхід.

Зеленський не відкинув цю ідею одразу, але зажадав пояснень: хто гарантуватиме безпеку зони та що завадить Росії контролювати її приховано.

Не можна гарантувати, що ми, як Україна, це приймемо. Але якщо ви говорите про компроміс, він має бути справедливим,

– наголосив президент.

Подібну тактику Зеленський застосовував і раніше. Зокрема, під час переговорів зі США щодо доступу до українських мінеральних ресурсів Київ домігся кращих умов, відмовившись від негайного підписання угоди.

До речі, аналітик з нацбезпеки Марк Тот підкреслив в етері 24 Каналу, що якщо Київ погодиться на територіальні поступки у мирному плані Трампа, це означатиме капітуляцію України. Також, на думку експерта, після цього з'явиться також і реальна небезпека для Європи.

А що щодо виборів та ЗАЕС?

Пропозицію провести вибори Зеленський назвав можливою, але лише за наявності законного механізму в парламенті та гарантій припинення вогню з боку партнерів, передусім США.

Так само він скористався нечіткістю плану щодо Запорізької АЕС. Україна виступає проти передачі станції під повний контроль Росії, але готова обговорювати варіант спільного управління за участі США – за умови детального прописання правил.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що стратегія Зеленського – тиснути на партнерів у конкретних питаннях і вимагати ясності – дозволяє вести переговори конструктивно, не поступаючись принциповими позиціями.

"Нам просто потрібно психологічно витримати цей тиск, зробити невелику паузу і сказати, що ми готові до обговорення. А потім сядьмо й обговорімо кожен конкретний пункт", – сказав Фесенко.

Що передбачає український варіант мирного плану?