Про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Чи є прогрес щодо мирного плану?

10 грудня Україна передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь щодо мирного плану для завершення війни, однак відповіді досі не було.

Ні, я ще не отримував реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже,

– підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що в неділю, 14 грудня, у Берліні стартує так званий українсько-американський день, у межах якого заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та окремими європейськими лідерами.

Володимир Зеленський визнав, що мирний план не буде таким, який задовольнить усіх, адже передбачає багато компромісів. За словами глави держави, зараз ключовим є те, щоб план був максимально справедливим, насамперед для України, оскільки саме Росія розпочала війну, а також щоб він був дієвим.

Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни,

– підсумував президент.

Що передбачає мирний план Трампа?