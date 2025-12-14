Про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Зеленський знайшов стратегію, як реагувати на мирний план Трампа, – WSJ
Чи є прогрес щодо мирного плану?
10 грудня Україна передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь щодо мирного плану для завершення війни, однак відповіді досі не було.
Ні, я ще не отримував реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду, але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже,
– підкреслив Зеленський.
Президент нагадав, що в неділю, 14 грудня, у Берліні стартує так званий українсько-американський день, у межах якого заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та окремими європейськими лідерами.
Володимир Зеленський визнав, що мирний план не буде таким, який задовольнить усіх, адже передбачає багато компромісів. За словами глави держави, зараз ключовим є те, щоб план був максимально справедливим, насамперед для України, оскільки саме Росія розпочала війну, а також щоб він був дієвим.
Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни,
– підсумував президент.
Що передбачає мирний план Трампа?
Оновлена версія мирного плану США передбачає виведення ЗСУ з Донбасу і створення на тій території демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана Росією.
План також передбачає, що Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році, а США нададуть нашій країні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО.
Водночас, відповідно до проєкту, ЗСУ можуть скоротити до 800 тисяч, а не 600, як ішлося раніше. ЗАЕС також буде деокупована – можливо, нею управлятимуть США.