Почему Орбан радуется захвату Мадуро?
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время ежегодной пресс-конференции для международных СМИ, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По его словам, вместе США и Венесуэла якобы смогут взять под контроль чуть ли не половину глобальных запасов нефти.
Из того, что я считаю важным для Венгрии, это то, что вместе с Венесуэлой Соединенные Штаты, по моим оценкам, смогут контролировать 40 – 50% мировых запасов нефти,
– отметил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что вместе две страны будут иметь силу, которая будет способна влиять на цены на энергоносители в мире.
Я вижу серьезные шансы, что в результате установления контроля над Венесуэлой для Венгрии сформируется более благоприятная глобальная энергетическая ситуация, и это хорошая новость.
Орбан является давним союзником президент США Дональда Трампа. Американский лидер даже освободил Венгрию из-под действия санкций, введенных против нефтяной отрасли России, чтобы Будапешт мог и в дальнейшем покупать российские энергоносители.
Что известно об операции США в Венесуэле?
В выходные американские силы специального назначения высадились в Каракасе на вертолетах, задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой и доставили его в Нью-Йорк. Там ему должны предъявить обвинения в наркоторговле.
Позже Трамп раскрыл подробности спецоперации в Венесуэле и заявил, что она была тщательно спланированной и никто из американских военных якобы не пострадал, пишет Clash Report.
Мы не потеряли ни одного самолета, все вернулось. Один вертолет был довольно сильно поврежден, но мы его вернули,
– заверил глава белого дома.
При этом Трамп даже не скрывает, что после захвата Мадуро хочет получить доступ к нефтяным богатствам Венесуэлы.
Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам их страны, которые позволят нам отстроить их страну,
– подчеркнул американский президент.
Операция по захвату Мадуро была крупнейшим вмешательством США в страны Латинской Америки со времени вторжения в Панаму в 1989 году.
Зачем США нефть Венесуэлы?
По оценкам Института энергетики, Венесуэла сосредотачивает около 17% мировых запасов нефти - это примерно 303 миллиарда баррелей. Такой ресурс делает страну одним из ключевых игроков на глобальном нефтяном рынке, несмотря на многолетний кризис в отрасли.
Соединенные Штаты сейчас являются безоговорочным лидером по объемам добычи нефти, однако преимущественно речь идет о легком сырье. В то же время значительная часть американских нефтеперерабатывающих мощностей рассчитана именно на тяжелую нефть, которой в США не хватает и достаточно в Венесуэле.
Выступая перед журналистами уже через несколько часов после задержания Николаса Мадуро, Дональд Трамп заявил, что ведущие американские нефтяные компании готовы инвестировать миллиарды долларов в восстановление серьезно разрушенной нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.