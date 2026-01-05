Чому Орбан радіє захопленню Мадуро?

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час щорічної пресконференції для міжнародних ЗМІ, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За його словами, разом США та Венесуела нібито зможуть взяти під контроль ледь не половину глобальних запасів нафти.

З того, що я вважаю важливим для Угорщини, це те, що разом з Венесуелою Сполучені Штати, за моїми оцінками, зможуть контролювати 40 – 50% світових запасів нафти,

– зазначив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що разом дві країни матимуть силу, яка буде здатна впливати на ціни на енергоносії у світі.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Я бачу серйозні шанси, що внаслідок встановлення контролю над Венесуелою для Угорщини сформується більш сприятлива глобальна енергетична ситуація, і це хороша новина.

Варто знати! Орбан є давнім союзником президент США Дональда Трампа. Американський лідер навіть звільнив Угорщину з-під дії санкцій, запроваджених проти нафтової галузі Росії, щоб Будапешт міг і надалі купувати російські енергоносії.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?

У вихідні американські сили спеціального призначення висадилися в Каракасі на гелікоптерах, затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро з дружиною та доправили його до Нью-Йорка. Там йому мають висунути обвинувачення у наркоторгівлі.

Пізніше Трамп розкрив подробиці спецоперації у Венесуелі та заявив, що вона була ретельно спланованою та ніхто з американських військових нібито не постраждав, пише Clash Report.

Ми не втратили жодного літака, все повернулося. Один гелікоптер був досить сильно пошкоджений, але ми його повернули,

– запевнив глава білого дому.

При цьому Трамп навіть не приховує, що після захоплення Мадуро хоче отримати доступ до нафтових багатств Венесуели.

Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну,

– наголосив американський президент.

Зауважте! Операція із захоплення Мадуро була найбільшим втручанням США у країни Латинської Америки з часу вторгнення в Панаму у 1989 році.

Навіщо США нафта Венесуели?