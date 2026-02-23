Был ли поврежден нефтепровод "Дружба"?

О том, как изменилось мнение Венгрии, говорится в сообщении Общественного.

Так, отвечая на вопрос журналистов, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия не повреждала трубопровод. А прекращение его работы – политическое решение Украины.

Нефтепровод "Дружба" не подвергся ни одному российскому удару. Сам трубопровод не был поврежден. И пока нет никакой физической причины или препятствия для возобновления поставок. Вот и все. Это чисто политическое решение Украины,

– говорит министр.

Он добавил, что украинская власть применяет против Венгрии шантаж, чтобы повлиять на позицию относительно членства в ЕС и других важных вопросов.