Про це у розмові з 24 Каналом розповів народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки та полковник СБУ Роман Костенко, наголосивши на нікчемності аргументів Віктора Орбана. Народний депутат пояснив, яка мета заяв угорського прем'єра.

На що розраховує Орбан, роблячи заяви про імовірну агресію України проти Угорщини?

"Заява Орбана про те, що Україна нібито збирається завдавати ударів по країні ЄС і державі-члену НАТО є абсурдними. Він використовує це у своїх політичних цілях, можливо, впливаючи на свій електорат, підігруючи, звичайно, Росії", – підкреслив полковник СБУ.

Москва зараз почне використовувати заяви Орбана у своїх цілях, як припустив він, наголошуючи на тому, що Україна буцімто є агресором, який погрожує Угорщині.

"Тому мені цікаво, як на це відреагують країни НАТО та країни ЄС. Якщо, як каже Орбан, спеціальні служби дійсно дали йому таку інформацію, то НАТО, яке має 5 статтю, повинен її активізувати, якщо з'явиться загроза", – відзначив народний депутат.

Зверніть увагу! Конфлікт між Угорщиною та Україною поглиблюється. Після того як внаслідок російської атаки було пошкоджено нафтопровід "Дружба", припинився транзит нафти. Угорщина поставила вимогу, якщо постачання нафти "Дружбою" не відновиться, буде припинено постачання електроенергії Україні. Проте згодом Будапешт скасував цю погрозу. Водночас Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти Росії, поки не запрацює "Дружба".

За словами Орбана виходить, що нібито Україна, воюючи зараз з одною з наймасивніших армій світу, сама хоче кинути виклик усьому НАТО. Тому що, якщо вона почне воювати навіть з маленькою Угорщиною, то до її захисту має включиться все НАТО.

Це абсурд, який націлений або на те, щоб підіграти Росії, або Орбан просто працює на свій електорат, сподіваючись, що, можливо, це його згуртує, або намагається відтягнути українські сили ще на західний кордон,

– припустив Роман Костенко.

Він додав, що керівництво НАТО або військове командування має запросити в Угорщини інформацію, згідно з якою Орбан робить такі заяви.

