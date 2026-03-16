Так у Росії прокоментували дані Financial Times про те, що Америка втрачає інтерес до мирних переговорів на тлі війни в Ірані. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Читайте також У Кремлі "послали" французьких дипломатів, які приїхали обговорити мирні переговори, – FT

Що сказав Пєсков про мирні переговори?

За його словами, США навантажені, але інтересу не втратили.

Зараз справді пріоритети американських переговорників інші, вони мають багато навантаження на інших напрямах, це добре зрозуміло. Справді, поки що місце зустрічі не визначено,

– сказав він.

Як пояснив Пєсков, місце та час зустрічі не визначили "зі зрозумілих причин". Таким чином він натякнув на війну на Близькому Сході.

Але в Росії думають, що "в осяжному майбутньому" якась конкретика усе ж з'явиться. Москва нібито відкрита до наступного раунду перемовин і чекає на нього.

Водночас Кремль традиційно звинуватив Україну, мовляв, саме Київ гальмує мирний процес.

Активне згадування президентом Трампом теми України останніми днями у його заявах говорить про протилежне: жодного інтересу, судячи із заяв, президент Трамп не втрачав. Більше того, він рекомендує і наполегливо рекомендує президенту Зеленському піти на угоду,

– нагадав Пєсков.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу припустив, що переговори можуть поновитися тільки восени. Принаймні виглядає так, що пауза затягнеться на кілька місяців.

Що казав Трамп про Україну?