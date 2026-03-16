Так в России прокомментировали данные Financial Times о том, что Америка теряет интерес к мирным переговорам на фоне войны в Иране. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Что сказал Песков о мирных переговорах?

По его словам, США нагружены, но интереса не потеряли.

Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, они имеют много нагрузки на других направлениях, это хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено,

– сказал он.

Как пояснил Песков, место и время встречи не определили "по понятным причинам". Таким образом он намекнул на войну на Ближнем Востоке.

Но в России думают, что "в обозримом будущем" какая-то конкретика все же появится. Москва якобы открыта к следующему раунду переговоров и ждет его.

В то же время Кремль традиционно обвинил Украину, мол, именно Киев тормозит мирный процесс.

Активное упоминание президентом Трампом темы Украины в последние дни в его заявлениях говорит об обратном: никакого интереса, судя по заявлениям, президент Трамп не терял. Более того, он рекомендует и настойчиво рекомендует президенту Зеленскому пойти на сделку,

– напомнил Песков.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала предположил, что переговоры могут возобновиться только осенью. По крайней мере выглядит так, что пауза затянется на несколько месяцев.

