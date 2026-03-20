Водночас глава держави під час спілкування з журналістами розповів, які очікування має стосовно зустрічі саме з американською делегацією.

На що розраховує Зеленський від перемовин з американцями?

Президент України повідомив, що передусім важливо визначитися з датою мирних переговорів.

При цьому він зазначив, що війна на Близькому Сході вже не вперше змушує переносити заплановану зустріч, тож на нинішньому етапі бракує конкретики.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості продовження діалогу з американською стороною в аспекті санкцій проти Росії.

Зауважимо, що кілька днів тому США тимчасово пом'якшили обмеження на операції з російською нафтою.

Санкції, які американська сторона зняла з російської енергетики, – це ризики для нас, збільшення грошей для Росії,

– підкреслив Зеленський.

До того ж буде продовжуватися робота над документами щодо гарантій безпеки для України та стосовно плану повоєнного відновлення. Українська делегація під час зустрічі буде уточнювати певні подробиці стосовно зазначених питань.

Як коментують підготовку до нового раунду переговорів?