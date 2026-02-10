Що наразі відбувається у Росії?

Минулий рік з 28 основних галузей промисловості із мінусом завершили 21, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

За підсумками року:

видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%;

видобуток газу – на 3%;

видобуток нафти впав до мінімумів за 16 років.

У несировинному секторі металурги скоротили випуск на 2,1%, а фабрики одягу та взуття – на 3,5%. Також вперше за 15 років знизилося виробництво харчових продуктів – на 0,5%. На стільки ж скоротився випуск на нафто­переробних заводах – протягом року вони десятки разів піддавалися ударам БПЛА.

У цілому промисловість, за даними Росстату, залишилася у плюсі – на 1,3%. Однак зростання показали лише сім галузей, і з них три пов’язані з оборонним сектором:

виробництво "готових металевих виробів" (+18%); комп’ютери, електроніка та оптика (+11,7%); "виробництво інших транспортних засобів та обладнання" (+32%).

Модель зростання, заснована лише на військових витратах, зламана,

– каже Яніс Клюге, експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.

За підсумками року, темпи зростання російського ВВП сповільнилися більш, ніж у чотири рази – до 1%. Водночас можливості бюджету щодо "грошової накачки" економіки наближаються до вичерпання.

Як зазначили у тексті, через падіння нафтових і газових доходів торік федеральна казна отримала дефіцит у 5,7 трильйона рублів, а цього вона зрости до 8 – 10 трильйонів.

Уряд визнає, що військовий бум в економіці досяг свого максимуму. Після зростання на десятки відсотків на рік у 2023 – 25 років цього року військові галузі додадуть лише 4–5%,

– пише "The Moscow Times".

Перші дані за січень 2026 року свідчать, що відбувається подальше послаблення економічної активності. Так в опитуваннях бізнес скаржиться на зростання витрат, погіршення попиту, підвищення податків, а також збереження дефіциту кадрів.

Зверніть увагу! До цього можна додати падіння цін на російську нафту до 40 доларів за барель, а ще посилення санкцій США та Євросоюзу.

Нагадаємо, що про рецесію у Росії казав ще міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявляв, що російська економіка увійшла в глибоку рецесію.

Згідно зі словами Сибіги, сукупний бюджетний дефіцит регіонів Росії у 2025 році сягнув рекорду – 21 мільярд доларів. Ця сума у вісім разів більша, ніж у 2023 році.

Крім того, відбувається падіння виробництва у 12 ключових галузях. І це не зупиняє Кремль у збільшенні податків: торік у країні закрилося на 15% більше підприємств, а ще 10% – перебувають на межі закриття.

Зауважте! Андрій Сибіга сказав, що ця війна є провалом для Москви.

