Что касается финансовых проблем, то страна-агрессор все время двигалась к банкротству. Ветеран ЦРУ Ральф Гофф озвучил 24 Каналу мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать краха России.

"К сожалению, сейчас из-за влияния на мировые цены на нефть и ослабления санкций на российскую нефть и газ они могут выходить на рынки и получать цены на нефть низкими. Путин сейчас получает огромную экономическую прибыль, что дает ему еще меньше оснований для переговоров. Поэтому я не ожидаю краха России. Не ожидаю, что в ближайшее время он сядет за стол переговоров", – предположил он.

Что должны понять россияне?

Ветеран ЦРУ Глен Корн отметил, что положение России и сейчас достаточно устойчивое. Хотя система шатается. Однако в истории России были примеры, когда в определенный момент эта стабильность давала трещину и вызывала большой хаос.

Для меня главное – это стабильность Украины. По моему мнению, важно завершить эту войну на условиях, которые будут справедливыми для украинского народа. А потом помочь отстроить Украину и сделать ее символом для всех в России, чтобы они увидели, что "именно так мы хотим жить",

– подчеркнул он.

По его словам, украинцы должны показать миру и россиянам в частности, как жить в процветающей демократической стране, где граждане имеют политическую свободу, могут протестовать, выражать свои взгляды, критиковать правительство или президента. То есть имеют возможность жить достойно.

Чего панически боялся Путин?

Ральф Гофф вспомнил, что Путин распространял нарратив Западу и некоторым другим странам, что война против Украины началась из-за якобы агрессивного расширения НАТО. Однако это очевидная ложь.

Настоящая причина заключается в том, что Путин панически боялся украинского государства, которое развивалось и становилось все более демократичным. Экономическое благосостояние росло. Она все больше ориентировалась на Запад. Первые протесты на Майдане были направлены на то, чтобы избавиться от правительства, который отказывался от западноевропейского курса,

– подчеркнул ветеран ЦРУ.

По его мнению, Путин это понимал и боялся иметь свободную, процветающую, демократическую Украину на своей границе. Ведь тогда российский народ увидел бы, как живет соседняя страна, и захотел бы так же.

