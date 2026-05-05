Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что Владимир Путин получает большие деньги от этого объекта через определенный механизм. Поэтому это очень хорошая цель в России.
"Это карманный завод Путина. Там есть определенный механизм, как Путин получает достаточно серьезные деньги с работы этого завода. Он изготавливает топливо. Часть мазута идет под Санкт-Петербургом, через Приморск", – пояснил он.
Обратите внимание! Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка топливом. Он имел возможности перерабатывать десятки миллионов тонн нефти. Также этот НПЗ обеспечивает российское войско топливом. В частности, здесь изготавливают дизель, бензин и авиационное топливо. Поэтому поражение таких объектов влияет на ход событий на фронте.
Добраться до КИНЕФа очень сложно. Поэтому это очень выгодный объект в волне ударов по России накануне 9 мая, когда враг празднует "победобесие".
"Сложно зайти на КИНЕФ. Приходится проламываться сквозь московскую и белорусскую ПВО, еще по дороге стоит валдайская ПВО. Довольно сложно выполнить задачу, но это профессиональный подход", – подчеркнул военный эксперт.
Интересно, что политтехнолог Тарас Загородний предположил, что осенью Россию может постигнуть катастрофа. Дело в том, что атаки по российским НПЗ уже сократили переработку нефти до самого низкого уровня за 16 лет. В то же время Украина имеет планы дальше провоцировать дефицит топлива. Даже по сравнению с 2025 годом НПЗ в России взрываются чаще, а потенциальных целей еще хватает. Такой экономический коллапс может дестабилизировать путинский режим.
Атака на Ленинградскую область: что известно?
В ночь на 5 мая БпЛА атаковали Ленинградскую область. В результате ударов зафиксировали пожар в промышленной зоне в Киришах. По состоянию на 8:08 россияне заявляли, что якобы уничтожили 29 БПЛА над областью. Местные власти объявили, что якобы возгорание в Киришах удалось ликвидировать, а жертв и последствий нет.
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что СБУ совместно с Силами обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России. Под поражение попали НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающая станция "Кириши". Там возникли пожары.
Отмечалось, что на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" поразили по меньшей мере три установки первичной переработки нефти (АВТ). Они критически важны для функционирования предприятия, потому что обеспечивают базовый процесс разделения сырой нефти на фракции.
На нефтеперекачивающей станции "Кириши" поразили резервуар с нефтепродуктами. Этот объект является ключевым элементом в цепи транспортировки нефти и нефтепродуктов к экспортным направлениям, в частности, через порт Приморск.