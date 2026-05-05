Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що Володимир Путін отримує великі гроші від цього об'єкта через певний механізм. Тому це дуже хороша ціль у Росії.

"Це кишеньковий завод Путіна. Там є певний механізм, як Путін отримує досить серйозні гроші з роботи цього заводу. Він виготовляє паливо. Частина мазути йде під Санкт-Петербургом, через Приморськ", – пояснив він.

Зверніть увагу! Нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішнього ринку паливом. Він мав можливості переробляти десятки мільйонів тонн нафти. Також цей НПЗ забезпечує російське військо паливом. Зокрема, тут виготовляють дизель, бензин і авіаційне паливо. Тому ураження таких об'єктів впливає на перебіг подій на фронті.

Дістати до КІНЕФа дуже складно. Тому це дуже вигідний об'єкт у хвилі ударів по Росії напередодні 9 травня, коли ворог святкує "побєдобєсіє".

"Складно зайти на КІНЕФ. Доводиться проламуватися крізь московську та білоруську ППО, ще дорогою стоїть валдайська ППО. Доволі складно виконати завдання, але це професійний підхід", – підкреслив військовий експерт.

Цікаво, що політтехнолог Тарас Загородній припустив, що восени Росію може спіткати катастрофа. Річ у тім, що атаки по російських НПЗ вже скоротили переробку нафти до найнижчого рівня за 16 років. Водночас Україна має плани далі провокувати дефіцит палива. Навіть порівняно з 2025 роком НПЗ в Росії вибухають частіше, а потенційних цілей ще вистачає. Такий економічний колапс може дестабілізувати путінський режим.

Атака на Ленінградську область: що відомо?

У ніч на 5 травня БпЛА атакували Ленінградську область. Внаслідок ударів зафіксували пожежу в промисловій зоні в Кірішах. Станом на 8:08 росіяни заявляли, що нібито знищили 29 БпЛА над областю. Місцева влада оголосила, що буцімто займання в Кірішах вдалося ліквідувати, а жертв та наслідків немає.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що СБУ спільно із Силами оборони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії. Під ураження потрапили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" і нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Там виникли пожежі.