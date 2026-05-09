Водночас це вплинуло на проведення параду, який відбувся у Москві. Про це повідомляє Forbes з посиланням на оцінки аналітиків.

У якій ситуації опинився Путін?

На думку керівника проєкту UkraineAlert Пітера Дікінсона, головним фактором зміни безпекової поведінки Володимира Путіна та скорочення параду є посилення ударів українських ракет та безпілотників по території Росії.

Удари безпілотників та ракет України є ключовою причиною, чому Путін все частіше відступає до своїх бункерів,

– сказав він.

Він вважає, що у Кремлі дедалі серйозніше оцінюють ризик ударів навіть по Москві. Водночас сам диктатор побоюється не лише українських атаки, але й внутрішньої реакції своїх громадян, усвідомлюючи можливості Києва.

За його словами, Володимир Путін опинився під зростаючим тиском через зовнішні загрози та внутрішню нестабільність, а страх перед ударами по Росії змушує диктатора дедалі частіше посилювати власні безпекові заходи.

На думку експертів, це пов'язано з розвитком українських безпілотників та ракетних систем, які відкривають нові можливості для далекобійних ударів по військових і стратегічних об'єктах, що впливає на поведінку Москви.

Пітер Дікінсон каже, що подібними ударами Україна демонструє Москві свою здатність завдавати ефективної відповіді. Він додає, що такі атаки не лише завдають шкоди інфраструктурі, але й виконують стримувальну функцію.

Через війну Володимир Путін все більше уникає публічності і покладається на систему захищених об'єктів. Така поведінка може свідчити про ослаблення позицій Кремля і завдає серйозного удару по впевненості керівництва.

Це є величезним ударом по його довірі,

– ідеться у статті.

Як це вплинуло на парад?

Від початку свого правління Володимир Путін використовував свято 9 травня як один з головних символів відродження "супердержави". З роками паради на Красній площі перетворилися на масштабні пропагандистські шоу.

У рамках них демонстрували ракети, танки та військову техніку. Однак після значних втрат озброєння у війні проти України на тлі регулярних атак демонстрація військової сили у Москві втратила свій колишній ефект.

Рішення Путіна скоротити масштаби параду, безсумнівно, свідчить про зростаючу слабкість Росії та втрату нею свого статусу. Мало хто зараз вважає російську армію однією з найпотужніших у світі, як це було до 2022 року,

– вважає Дікінсон.

Скорочення масштабів проведення параду називають свідченням зростання військових можливостей Києва. Українську армію називають однією з найбільших армії Європи, обійшовши Францію, Німеччину та інших.

Водночас відмова від традиційної демонстрації стратегічного озброєння на параді в Москві фактично свідчить про неспроможність Кремля повністю гарантувати безпеку навіть у столиці, що підриває авторитет Путіна.

"У міру того, як вторгнення в Україну зазнає невдачі, позиції Путіна стають дедалі хиткішими. Він знає, що війна пішла не так, як треба, і усвідомлює, що дедалі більше росіян тепер визнають цей факт", – зауважує експерт.

Він додає, що хоч Росія поки не перебуває на межі поразки, Володимир Путін не має чіткої стратегії для досягнення перемоги у війні. Водночас Кремлю дедалі складніше пояснювати суспільству перспективи продовження.

У зв'язку зі зростанням внутрішнього невдоволення, ймовірно, на думку аналітиків, російський диктатор надалі ще більше уникатиме публічності та посилюватиме репресії та обмеження всередині країни у майбутньому.

До речі. Політичний консультант Олександр Антонюк в етері 24 Каналу назвав підписання Володимиром Зеленським указу про проведення параду у Москві сильним інформаційним ходом та порушенням звичного уявлення стосовно можливостей росіян. У підписаному документі були вказані координати квадрата Красної площі, чим президент фактично висміяв Москву.

Які обмеження вводить Росія?

Вранці 9 травня у Москві масово повідомляли про відключення мобільного інтернету, які негативно вплинули на можливість росіян користуватися тими чи іншими месенджерами, і, ба більше, навіть банківськими застосунками.

Водночас росіяни були невдоволені проведенням військового параду у Москві через короткий термін та відсутність техніки. Водночас громадянам не сподобалася досить коротка промова російського диктатора під час заходу.

До слова, напередодні російські Z-блогери та громадяни були обурені указом Володимира Зеленського. Вони критикували Володимира Путіна за слабкість і те, що проведення параду безпосередньо залежало від рішення України.