Українська оборонна компанія Fire Point виходить на фінальний етап створення власної лінійки балістичних ракет FP-7 та FP-9. Про це розповіли співзасновники компанії Ірина Терех і Денис Штілерман в інтерв'ю Deutsche Welle.

Що відомо про українську балістику, яка краща за ATACMS?

Ракета FP-7 є бюджетним аналогом американської системи ATACMS. Вона призначена для високоточних ударів на відстань до 300 кілометрів. Вона має відносно легку бойову частину й орієнтована на швидке ураження важливих цілей у тактичній та оперативній глибині. За словами розробників, це дешеве та технологічно спрощене рішення, яке водночас зберігає високу швидкість і точність.

Набагато потужнішою є FP-9. Її дальність оцінюють у 800 – 850 кілометрів, а маса бойової частини сягає 800 кілограмів. Такий радіус дії дозволяє вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу Росії, включно з районом Москви та Санкт-Петербурга.

Розробники наголошують, що саме балістичні ракети мають найбільші шанси проривати багаторівневу протиповітряну оборону Москви, зокрема через надзвичайно високу швидкість – понад 1200 метрів за секунду.

На відміну від дронів і крилатих ракет, балістика значно складніше перехоплюється сучасними системами ППО.

Наразі FP-7 і FP-9 проходять фінальні випробування. У Fire Point очікують, що всі необхідні процедури кодифікації будуть завершені вже в лютому 2026 року, після чого ракети можуть бути офіційно прийняті на озброєння.

Швидкий темп розробки в компанії пояснюють мінімізацією бюрократії та дією спеціальних рішень для оборонного сектору України, запроваджених після 2022 року. Для порівняння – створення подібних систем у Франції чи Росії тривало близько 15 років.

Окрім наступального озброєння, Fire Point декларує амбітні плани у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. У перспективі 2 – 3 років компанія хоче взяти участь у створенні протибалістичного щита для Європи, побудованого на відкритій архітектурі. Такий підхід має забезпечити незалежність програмного забезпечення від конкретних виробників або держав.

Одним із ключових завдань проєкту є різке зниження вартості перехоплення ворожих ракет. За оцінками розробників, нині знищення однієї російської ракети типу "Іскандер" обходиться приблизно у 6 мільйонів доларів. Fire Point ставить за мету зменшити цю суму до 1 – 1,5 мільйона доларів, зокрема завдяки використанню ракети FP-7 у ролі перехоплювача.

Вона створюється як композитна, значно дешевша та технологічно спрощена альтернатива важким системам на кшталт С-400, без можливості дистанційного відключення.

Що відомо про останні розробки зброї для України?