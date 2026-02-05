Про тіньового інженера війни ідеться в розслідуванні приватної аналітичної розвідувальної компанії Dallas. Саме Адамович є ключовою фігурою, яка дозволяє працювати на оборонку російському заводу УралАз.

Хто такий Олексій Адамович, який допомагає росіянам воювати?

Розслідувачі написали, що цей інженер ніби змащує колеса війни. Хоч не воює сам, він створює умови для війни проти України.

Адамовичу 47, він понад 20 років працював на Мінському автомобільному заводі (МАЗ). За цей час спеціаліст накопичив багато знань про виробничі процеси МАЗу, технічні характеристики продукції і механізми закупівель та мережі постачальників.

У 2023 році Адамович офіційно обійняв посаду начальника комерційного відділу ВАТ "Михановицький логістичний центр" (МЛЦ). Це пов'язана з державою структура, яка виконує функцію компанії-прикриття. МЛЦ забезпечує закупівлі для виробничих ліній МАЗу.

Адамович не вважає себе торговцем зброєю; він діє як спеціаліст із закупівель, що вирішує логістичні проблеми. Проте результат його роботи – це вантажівки, які російські війська використовують для знищення українських міст. І це перетворює його фаховість на співучасть у воєнних злочинах. Кейс Адамовича також викриває слабкість західної архітектури санкцій,

– мовиться в розслідуванні.

Інженер із 2023 року виконує роль важливого посередника, який з'єднує підсанкційних російських виробників з азійськими постачальниками компонентів. І ця роль робить його незамінним для військових зусиль Москви.

Найважливіший клієнт Адамовича – автомобільний завод "Урал" (УралАЗ) у місті Міас Челябінської області Росії. Саме військові "Урали" із символами V та Z побачили українці 24 лютого 2022 року.

Росіянам допомагає Китай – і в презентаціях для російського ринку китайська компанія відкрито вказує, що її продукція підходить для військового застосування.

Ми викрили таємну схему постачання компонентів які білоруський завод МАЗ закуповує у північнокорейської компанії Chosun Kyonghun 1. Свіжі контракти підписані у 2025 році та є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН 2375 і 2397, які повністю забороняють будь-яку торгівлю з КНДР,

– акцентують розслідувачі Dallas.

Цікаво, що сам Адамович готує собі запасний аеродром у Європі. Він хоче отримати карту поляка і вказав у відповідній заяві, що його дід і бабуся були громадянами Польщі. Та навіть надав архівні докази їхньої присутності у списках виборців до Сейму.

