8 червня та в ніч на 9 червня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії. Під удар потрапили склади боєприпасів, логістичні хаби, пункти управління та позиції операторів безпілотників.