Також підтверджено знищення восьми резервуарів із пальним у районі порту Маріуполя. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Що відомо про атаку по обʼєктах ворога?
У Бєлгородській області Росії було уражено склад боєприпасів окупаційних військ у районі Прохоровки. Подібні об'єкти відіграють ключову роль у забезпеченні російських підрозділів боєкомплектом на фронті.
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