Росія зазнала вчетверо більших втрат на фронті, ніж Україна. Співвідношення загиблих становить приблизно один український військовий до п'яти російських. Такі дані навів президент Фінляндії Александр Стубб.

Скільки окупантів із технікою знищені станом на зараз?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 квітня 2026 рік країна-агресорка втратила:

особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб;

танків – 11 894 (+2);

бойових броньованих машин – 24 486 (+3);

артилерійських систем – 40 825 (+54);

РСЗВ – 1 755 (+0);

засоби ППО – 1 356 (+2);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775);

крилаті ракети – 4 579 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245);

спеціальна техніка – 4 146 (+5).

Втрати Росії на 29 квітня 2026 рік / Фото Генштаб

Втрати на фронті стають для Росії дедалі болючішими

Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що втрати Росії у війні проти України є "разючими й неймовірними". За його словами, Росія щомісяця втрачає близько 35 тисяч військових – це більше, ніж СРСР втратив за всю радянсько-афганську війну.

Драгоне також зазначив, що на фронті склалася патова ситуація без проривів, а перемога над Росією можлива через виснаження її економіки.

Тим часом американський журналіст та історик Девід Саттер заявив, що блокування Telegram і обмеження інтернету в Росії свідчать про страх Кремля перед невдоволенням населення.

На його думку, влада може готувати ґрунт для нової мобілізації восени 2026 року. Саттер наголосив, що масовий призов не посилить Росію, а лише збільшить втрати та наблизить країну до кризи.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що війна стає для Росії дедалі дорожчою, а втрати на фронті зростають швидше, ніж темпи набору нових військових.

За його словами, навіть великі виплати контрактникам уже не дають потрібного результату. Кузан наголосив: якщо Росія щомісяця втрачатиме близько 50 тисяч солдатів, її наступ зупиниться, а сама війна втратить для Кремля сенс.