Россия понесла вчетверо большие потери на фронте, чем Украина. Соотношение погибших составляет примерно один украинский военный к пяти российским. Такие данные привел президент Финляндии Александр Стубб.

Сколько оккупантов с техникой уничтожены по состоянию на данный момент?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля 2026 года страна-агрессорка потеряла:

личного состава – около 1 328 820 (+1 180) человек;

танков – 11 894 (+2);

боевых бронированных машин – 24 486 (+3);

артиллерийских систем – 40 825 (+54);

РСЗО – 1 755 (+0);

средства ПВО – 1356 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775);

крылатые ракеты – 4 579 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 92 231 (+245);

специальная техника – 4146 (+5).

Потери России на 29 апреля 2026 год / Фото Генштаб

Потери на фронте становятся для России все более болезненными

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что потери России в войне против Украины "поразительны и невероятны". По его словам, Россия ежемесячно теряет около 35 тысяч военных– это больше, чем СССР потерял за всю советско-афганскую войну.

Драгоне также отметил, что на фронте сложилась патовая ситуация без прорывов, а победа над Россией возможна из-за истощения ее экономики.

Тем временем американский журналист и историк Дэвид Саттер заявил, что блокирование Telegram и ограничение интернета в России свидетельствуют о страхе Кремля перед недовольством населения.

По его мнению, власти могут готовить почву для новой мобилизации осенью 2026 года. Саттер подчеркнул, что массовый призыв не усилит Россию, а только увеличит потери и приблизит страну к кризису.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что война становится для России все дороже, а потери на фронте растут быстрее, чем темпы набора новых военных.

По его словам, даже большие выплаты контрактникам уже не дают нужного результата. Кузан подчеркнул: если Россия будет ежемесячно терять около 50 тысяч солдат, ее наступление остановится, а сама война потеряет для Кремля смысл.