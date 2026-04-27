На это в эксклюзивном интервью 24 Каналу указал американский журналист и историк Дэвид Саттер, добавив, что такое решение Кремля возмущает население, вместе с тем очень вредит эффективности российской военной машины.

Мобилизация не усилит Россию, а приблизит к краху

Если российские власти решатся объявить всеобщую мобилизацию осенью 2026 года, то, по словам историка, Путин конечно к этому будет готовиться. Он озабочен реакцией общества на это. Поэтому, возможно, он таким образом (блокировка мессенджеров и доступа к информации) уже сейчас осуществляет подготовку к этому шагу.

Этого боятся, в частности роста оппозиции к политическому режиму и самой войне со стороны так называемых "патриотических" групп,

– считает Дэвид Саттер.

Американский журналист не исключает, что Кремль продолжит уверять своих граждан, что ситуация полностью под контролем, при этом может объявить массовую мобилизацию. Он уверен, что увеличение количества солдат, которых Россия будет отправлять на верную смерть, ситуацию на фронте не изменит.

Он отметил, что возникает вопрос, насколько эффективно эти российские солдаты смогут воевать. Ведь сейчас страна-агрессор несет огромные потери, в частности из-за того, что на поле боя немало неподготовленных бойцов, которые проводят на полигоне всего две недели, дальше командование бросает их в штурмы. По словам историка, решение о мобилизации может обернуться для Путина катастрофой.

Этот фактор существовал с самого начала войны. Не каждый российский военный и сотрудник спецслужб довольны тем, что сейчас происходит. Мы помним предупреждение генерала Ивашова, он сразу говорил, что война с Украиной обернется для России настоящей катастрофой. Помним и слова Пригожина, который говорил, что эта война была развязана по надуманным причинам,

– озвучил Саттер.

Американский журналист заметил на том, что в российском обществе в определенной степени существуют сегодня сомнения и страхи, появляются оппозиционные настроения. Он убежден, что часть россиян осознает, что глава Кремля на самом деле не герой России, а тот, кто приведет ее к краху.

Мы не знаем точно, окажутся ли эти люди достаточно сильными, чтобы остановить Путина в случае возникновения кризиса. Но я не считаю, что те меры, которые сейчас рассматриваются, например, всеобщая мобилизация, сделают позицию России сильнее. Наоборот это приведет к еще большему количеству смертей,

– подытожил Саттер.

К сведению! Высший военный чиновник НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал российские потери на войне против Украины шокирующими. Он подчеркнул, что они превысили потери СССР во время войны в Афганистане и привел такие цифры: ежемесячно российская армия теряет 35 тысяч бойцов. За 10 лет афганской войны Советский Союз потерял ориентировочно 20 тысяч человек. По его мнению, сейчас ситуация на фронте зашла в тупик.

Недовольство россиян растет: у Путина есть 2 варианта дальнейших действий

В России набирает обороты внутренний кризис, поэтому в Кремле ищут способы как его нивелировать. Российские блогеры и пропагандисты начали критиковать российскую власть. Специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов считает, что у Путина сейчас есть только 2 варианта эскалации: либо совершить нападение на страны Балтии, или объявить в России всеобщую мобилизацию. Последний вариант, по мнению Богданова, несет большие риски для Кремля, однако завершать войну в Украине российский диктатор, по его убеждению, морально не готов.

В России появился термин "кухонная революция"

Глава Кремля не решается провести в России полноценную мобилизацию, ведь боится сопротивления россиян, который фиксировался в определенной степени в 2022 году, когда была объявлена частичная мобилизация. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок обратил внимание на то, что в России возник термин "кухонная революция" и привел аналогию с периодом правления Брежнева.

Тогда люди критиковали власть, но делали это, боясь, у себя дома, в частности на кухне. Это продолжалось годами, прежде чем СССР развалился. Однако он заметил, что история имеет свойство повторяться и в случае с Россией цикличность может быть меньше.

Политтехнолог Тарас Загородний указал на то, что возмущение россиян может привести к беспорядкам, но только при условии, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары вглубь России по ее портам, НПЗ, военным объектам. Как это было в Туапсе, жители которого ощутили на себе "нефтяной дождь". Он также прогнозирует, что ситуация внутри России будет обостряться осенью после выборов в Госдуму, которые принесут с собой повышение тарифов на услуги ЖКХ.