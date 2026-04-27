На це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вказав американський журналіст та історик Девід Саттер, додавши, що таке рішення Кремля обурює населення, разом з тим дуже шкодить ефективності російської військової машини.

Дивіться також Путін втрачає контроль: чому в Росії раптом заговорили про революцію і до чого це може призвести

Мобілізація не посилить Росію, а наблизить до краху

Якщо російська влада наважиться оголосити загальну мобілізацію восени 2026 року, то, зі слів історика, Путін звісно до цього готуватиметься. Він переймається реакцією суспільства на це. Тому, можливо, він у такий спосіб (блокування месенджерів та доступу до інформації) вже зараз здійснює підготовку до цього кроку.

Цього бояться, зокрема зростання опозиції до політичного режиму та самої війни з боку так званих "патріотичних" осередків,

– вважає Девід Саттер.

Американський журналіст не виключає, що Кремль продовжить запевняти своїх громадян, що ситуація повністю під контролем, при цьому може оголосити масову мобілізацію. Він впевнений, що збільшення кількості солдатів, яких Росія надсилатиме на вірну смерть, ситуацію на фронті не змінить.

Він наголосив, що постає запитання, наскільки ефективно ці російські солдати зможуть воювати. Адже зараз країна-агресорка зазнає шалених втрат, зокрема через те, що на полі бою чимало непідготовлених бійців, які проводять на полігоні всього два тижні, далі командування кидає їх у штурми. Зі слів історика, рішення про мобілізацію може обернутися для Путіна катастрофою.

Цей фактор існував з самого початку війни. Не кожен російський військовий і співробітник спецслужб задоволені тим, що зараз відбувається. Ми пам'ятаємо попередження генерала Івашова, він одразу казав, що війна з Україною обернеться для Росії справжньою катастрофою. Пам'ятаємо і слова Пригожина, який говорив, що ця війна була розв'язана з надуманих причин,

– озвучив Саттер.

Американський журналіст зауважив на тому, що в російському суспільстві певною мірою існують сьогодні сумніви й страхи, з'являються опозиційні настрої. Він переконаний, що частина росіян усвідомлює, що очільник Кремля насправді не герой Росії, а той, хто приведе її до краху.

Ми не знаємо точно, чи виявляться ці люди достатньо сильними, щоб зупинити Путіна у випадку виникнення кризи. Але я не вважаю, що ті заходи, які зараз розглядаються, наприклад, загальна мобілізація, зроблять позицію Росії сильнішою. Навпаки це призведе до ще більшої кількості смертей,

– підсумував Саттер.

До відома! Вищий військовий чиновник НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне назвав російські втрати на війні проти України такими, що шокують. Він підкреслив, що вони перевищили втрати СРСР під час війни в Афганістані та навів такі цифри: щомісяця російська армія втрачає 35 тисяч бійців. Прогятом 10 років афганської війни Радянський Союз втратив орієнтовно 20 тисяч осіб. На його думку, нині ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

Невдоволення росіян зростає: у Путіна є 2 варіанти подальших дій

В Росії набирає обертів внутрішня криза, тому у Кремлі шукають способи як її нівелювати. Російські блогери й пропагандисти почали критикувати російську владу. Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов вважає, що у Путіна нині є тільки 2 варіанти ескалації: або здійснити напад на країни Балтії, або оголосити в Росії загальну мобілізацію. Останній варіант, на думку Богданова, несе великі ризики для Кремля, однак завершувати війну в Україні російський диктатор, за його переконанням, морально не готовий.

В Росії з'явився термін "кухонна революція"

Очільник Кремля не наважується провести в Росії повноцінну мобілізацію, адже боїться спротиву росіян, який фіксувався певною мірою у 2022 році, коли була оголошена часткова мобілізація. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок звернув увагу на те, що в Росії виник термін "кухонна революція" та навів аналогію з періодом правління Брежнєва.

Тоді люди критикували владу, але робили це, боючись, в себе вдома, зокрема на кухні. Це тривало роками, перш ніж СРСР розвалився. Однак він зауважив, що історія має властивість повторюватися і у випадку з Росією циклічність може бути меншою.

Політтехнолог Тарас Загородній вказав на те, що обурення росіян може призвести до заворушень, але тільки за умови, що Сили оборони України продовжать завдавати ударів вглиб Росії по її портах, НПЗ, військових об'єктах. Як це було в Туапсе, жителі якого відчули на собі "нафтовий дощ". Він також прогнозує, що ситуація всередині Росії загострюватиметься восени після виборів до Держдуми, які принесуть з собою підвищення тарифів на послуги ЖКГ.