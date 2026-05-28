Відповідне відео глава держави оприлюднив на своїй сторінці.

Дивіться також Україна та Європа мають "карти" для завершення війни з Росією, – Сибіга

Що відомо про візит Зеленського?

За словами президента, Україна та Швеція працюють над підготовкою великого оборонного пакета, а також над "сильним кроком" щодо винищувачів Gripen, який має підвищити ефективність української бойової авіації.

Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою,

– зазначив Володимир Зеленський.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У програмі візиту передбачені зустрічі з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Також у переговорах у форматі делегацій мають бути присутні представники шведської оборонної промисловості.

"Дякую, Ульфе, за те, що наші відносини – України та Швеції – завжди змістовні, а співпраця – сильна", – зазначив президент.

Як винищувачі супроводжували президентський літак: дивіться відео

До слова, міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Politico заявив, що шлях України до НАТО має залишатися відкритим. За його словами, Україна здатна суттєво посилити Альянс завдяки своєму бойовому досвіду та розвитку оборонної промисловості.

Що відомо про винищувачі?

JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, створений компанією Saab. Його назва розшифровується як "винищення, атака і розвідка", що відображає універсальність літака. Модифікація Gripen C/D використовується для перехоплення повітряних цілей, ударів по наземних об'єктах і розвідувальних місій.

Він оснащений сучасними системами радіолокації, засобами РЕБ і може застосовувати озброєння стандартів НАТО. Серед ключових переваг літака – порівняно невисока вартість експлуатації, здатність працювати з коротких злітних смуг і навіть з автошляхів, а також швидке технічне обслуговування, що дозволяє готувати його до нового вильоту менше ніж за годину.