Соответствующее видео глава государства обнародовал у себя на странице.

Что известно о визите Зеленского?

По словам Президента, во время визита Украина и Швеция работают над подготовкой большого оборонного пакета, а также над "сильным шагом" по истребителям Gripen, который должен повысить эффективность украинской боевой авиации.

Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной,

– отметил Владимир Зеленский.

В программе визита предусмотрены встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Также в переговорах в формате делегаций должны присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

"Спасибо, Ульф, за то, что наши отношения – Украины и Швеции – всегда содержательны, а сотрудничество – сильное", – отметил президент.

К слову, министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Politico заявил, что путь Украины в НАТО должен оставаться открытым. По его словам, Украина способна существенно усилить Альянс благодаря своему боевому опыту и развитию оборонной промышленности.

Что известно об истребителях?

JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, созданный компанией Saab. Его название расшифровывается как "истребление, атака и разведка", отражающее универсальность самолета. Модификация Gripen C/D используется для перехвата воздушных целей, ударов по наземным объектам и разведывательным миссиям.

Он оснащен современными радиолокационными системами, средствами РЭБ и может применять вооружение стандартов НАТО. Среди ключевых преимуществ самолета – сравнительно невысокая стоимость эксплуатации, способность работать с коротких взлетных полос и даже с автодорог, а также быстрое техническое обслуживание, позволяющее готовить его к новому вылету менее чем за час.