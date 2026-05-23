Таку думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Politico.

Чому НАТО має "розкрити обійми" для України?

Йонсон наголосив, що Швеція підтримує шлях України до НАТО. На його думку, перевірена у боях українська армія посилила б Альянс.

Водночас міністр визнав, що серед союзників немає єдиної думки. Чимало з них побоюються, що рух Києва в НАТО може загострити напругу з Росією або втягнути Альянс у війну, яка триває.

Водночас у Стокгольмі стоять на тому, що кожна європейська країна має право на вступ до НАТО, якщо вона відповідає усім вимогам.

Шведський міністр вважає Україну майбутнім елементом безпеки Європи. Він зазначив, що наша держава має велику армію, активно впроваджує нові військові технології під час війни та розвиває оборонне виробництво.

Саме тому, на його думку, країну варто наближати до НАТО.

Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще ми можемо знайти такий інноваційний потенціал, який має Україна? І де ще є така виробнича спроможність?,

– зазначив Йонсон.

Він також вказав на те, що українська оборонна промисловість стала однією з найефективніших у Європі. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна спростила правила, частково приватизувала цей сектор і дозволила більше конкуренції. Це допомогло швидко збільшити виробництво зброї.

Що стоїть на заваді вступу України до НАТО?

У квітні 2026 року генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу наразі не розглядається. Причина – відсутність згоди серед країн-членів.

За його словами, процес гальмують окремі держави, зокрема США, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

За даними The Telegraph, на позицію союзників впливає також Росія. Через це Альянс уникає остаточного рішення про членство України.

Водночас багато країн уже фактично розглядають Україну як майбутнього члена НАТО та активно співпрацюють із нею.