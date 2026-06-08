Какую помощь получила Украина от ЕС

Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 миллиарда евро, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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С учетом погашения (ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет) фактически поступило 2,6 миллиарда евро.

Как отметила Свириденко, деньги направят на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных потребностей.

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Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Это уже седьмой транш по программе. На этом этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права. Кроме того, Украина досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования. Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам.

Как сообщила политик, по состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий этого плана. А еще 65 находятся на разных этапах реализации.

Обратите внимание! Правительство продолжает внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС.

Напомним, что получение этого денежного транша уже анонсировали ранее. Как писали СМИ, сумма – 2,8 миллиарда евро – была составлена на основе проведенных Украиной реформ.

Предыдущий – шестой транш в рамках Ukraine Facility – Украина получила в декабре. Тогда поступила сумма в размере 2,3 миллиарда евро.