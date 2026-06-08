Яку допомогу отримала Україна від ЄС

Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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З урахуванням погашення (раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету) фактично надійшло 2,6 мільярда євро.

Як зазначила Свириденко, гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних потреб.

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Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Крім того, Україна достроково виконала низку умов, передбачених для наступних етапів фінансування. Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ.

Як повідомила політикиня, станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів цього плану. А ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Зауважте! Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.

Нагадаємо, що отримання цього грошового траншу вже анонсували раніше. Як писали ЗМІ, сума – 2,8 мільярда євро – була складена на основі проведених Україною реформ.

Попередній – шостий транш у межах Ukraine Facility – Україна отримала у грудні. Тоді надійшла сума у розмірі 2,3 мільярда євро.